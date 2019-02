Borsa | Milano chiude in calo con Unipol

Borsa : Europa giù nel finale - Milano -1% : Milano, 8 FEB - Ampliano ulteriormente il calo nel finale le principali borse europee, da Milano, Madrid e Francoforte , -1% tutte, a Parigi , -0,47%, e Londra , -0,14%, , mentre gli indici Usa cedono ...

Borsa Milano -0 - 65% - spread vola a 289 : 18.10 Borsa Milano -0,65%, spread vola a 289 Chiusura negativa per le Borse europee. Piazza Affari lima le perdite con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,65% a 19.351 punti. Ma pesano i dati Istat sull'industria e i timori sulla crescita all'indomani delle stime Ue. Giù i titoli dell'auto e diversi finanziari. Lo spread tra Btp e Bund, dopo un'impennata sopra quota 290, chiude a 289. Il rendimento sfiora il 3%, al 2,98%. Cali contenuti anche ...

Borsa Milano positiva. Vola BPER : Scambi al rialzo si registrano per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, confermando la prudenza dell'avvio, sui timori che il negoziato tra USA e Cina sul commercio ...

Borsa : Milano giù - -1 - 8% - - pesa Fca : ANSA, - Milano, 7 FEB - Piazza Affari soffre , Ftse Mib -1,8%, , ultima in Europa, con il rialzo dello spread tra Btp e Bund sopra i 280 punti a seguito del taglio delle stime dell'Ue sull'Italia. ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Borsa : Milano regina in Europa con banche : Milano, 6 FEB - La Borsa di Milano registra guadagni per il terzo giorno consecutivo e chiude in rialzo dello 0,82%. E' la piazza migliore in Europa e tocca i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, ...

Piano di Sorrento alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano : Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, evento di punta della cittadina costiera, presente alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera di Milano City dal 10 al 12 febbraio. Per Debora Caprioglio: “ I premi fanno bene ai territori e all’anima” Milano, 6 febbraio 2019 – Piano di Sorrento, cittadina costiera del Golfo di Napoli [...]

Borsa : Milano positiva - giù Astaldi : ANSA, - Milano, 5 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Astaldi che frena del 5% dopo una breve sospensione in asta di ...