Bimbo di 3 anni morto a Bordighera | attesa per i risultati dell’autopsia

Bimbo di 3 anni torna a casa dall'asilo e muore/ Ultime notizie Bordighera - non soffriva di alcuna patologia : Dramma a Bordighera: un Bimbo è morto dopo essere tornato a casa dall'asilo, domani verrà effettuato l'esame autoptico. Le Ultime notizie

Bimbo di 8 anni abbandonato in strada dalla mamma - il padre : 'Portatemelo - non è un cane' : La storia del Bimbo di 8 anni , ha commosso l'intero paese e a Mattino Cinque il papà ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto. L'uomo ha dichiarato che avrebbe detto alla ex di ...

