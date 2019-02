Baglioni e Sanremo | ma anche Rai | | un' unione destinata a durare Ecco l' ordine di uscita

Sanremo - la scaletta dei duetti : attori - danzatori e cantanti - Baglioni annuncia una serata "sorprendente" : Stasera in scena tutti i 24 artisti insieme a partner italiani e internazionali. Superospite Ligabue per un omaggio a Guccini

Un programma tv per Claudio Baglioni in Rai e il terzo Festival di Sanremo nel 2020? Il “dirottatore” è interessato : Si è fatto chiamare "dirottatore" artistico per questa edizione del Festival, ma sulla rotta del futuro sembra non avere idee chiare o perlomeno non vuole dirle: quando su La Stampa dell'8 febbraio è uscita l'indiscrezione di un programma tv per Claudio Baglioni in Rai dopo Sanremo, voce che si aggiunge a quella di un eventuale terza edizione della kermesse a sua guida, il cantautore ha risposto in conferenza stampa di essere potenzialmente ...

Sanremo 2019 : Paola Massari - l'ex moglie di Claudia Baglioni senza maglietta (fina) su Instagram - VIDEO : Nelle ore in cui Pio e Amedeo sfottevano Claudio Baglioni sul palco del Festival di Sanremo, mercoledì sera, citando la celebre 'maglietta fina' di 'Questo piccolo grande amore', sui social Paola Massari, moglie del cantante dal 1973 al 2008, rispondeva a modo suo.Ovvero con un clamoroso topless, vagamente mitigato dai lunghi capelli biondi e impreziosito da una forma strepitosa. 63 anni all'anagrafe, la Massari ha così replicato al duo ...

Sanremo 2019 - la foto di Paola Massari : fuori seno e farfallina - risposta della ex di Baglioni a Pio e Amedeo : Nel corso della seconda serata, dal palco del Festival di Sanremo, Pio e Amedeo avevano punzecchiato anche Claudio Baglioni, facendo ironia sul fatto che la ragazza protagonista di Questo piccolo grande amore, scritta 47 anni fa, avrebbe detto addio alla "maglietta fina" per indossare la panciera. L

Sanremo 2019 - ‘viva viva la Vanoni che al Festival ha rotto i Baglioni’ : Sorpresa, invece di dormire la Vanoni stavolta ci scuote dagli S-Ba-di-glioni. Per la condivisione della terza puntata sono con Paolo Martini, giornalista, autore e critico televisivo, ha scritto quattro libri sulla tivù. Gli chiedo subito: l’assenza di ‘sessappiglio’ del Festival è un vizio capitale? Risposta del sapientone: “La voce, la canzone, gli idoli del rock e del pop fanno leva proprio su questo ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candala : Ornella Vanoni superstar - Bisio-Baglioni-Raffaele deludenti : Via, anche la terza puntata è superata. Con altre dodici esibizioni e molti ospiti: da Rovazzi alla Amoroso, da Venditti a Serena Rossi. E il trio di conduttori come se l’è cavata? Ornella Vanoni VOTO 10 E’ la star della serata, imita la Raffaele che imita la Vanoni. Fa la sua parodia e si mostra campionessa di autoironia. Sfugge alle regole, saluta la sua amica Patty Pravo e incontenibile lancia un messaggio alla Rai: “Volevo ...

Sanremo 2019 - la terza serata apre si apre con una canzone di Baglioni e chiude con una di Mia Martini : PRIMapreSS, - Sanremo - La terza serata del Festival si è apperta sulle note i un brano di Baglioni: il dirottatore artistico ha scelto il brano Viva l'Inghilterra, accompagnato dal corpo di ballo. ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Silvia Truzzi : Baglioni “cazzia” Bisio (che è la vera nota dolente del Festival) : Claudio Baglioni E’ stanco, triste, sembra già esausto. Si parla di un’edizione ter, ma sono chiacchiere. Gli ascolti vanno bene, ma il prezzo di questa edizione in cui dietro le quinte c’è “un clima orrendo” forse è troppo alto. Al mattino, durante il punto stampa, porta i fiori alla direttrice di RaiUno Teresa De Santis: lo fa tutti i giorni, è un rito finto come una banconota del monopoli e si vede benissimo. Ogni tanto, al di là delle ...

Sanremo 2019 - l'ombra della censura su Claudio Baglioni : cosa non hanno mandato in onda - bomba sul Festival : Un monologo scomodo e negato sul palco del Festival di Sanremo. Serena Rossi, che interpreta Mia Martini nel film tv Io sono Mia, secondo il Messaggero avrebbe dovuto recitare un durissimo atto d'accusa contro il mondo della musica italiana (e del Festival stesso) colpevole di aver ghettizzato la gr

Sanremo 2019 - gli ascolti della terza serata. La Rai in grossi guai : il confronto con il primo Baglioni : La terza serata del Festival di Sanremo 2019 ha tenuto incollati al televisore 9.409.000 spettatori, ottenendo una share del 46.7%. Nella prima parte la kermesse è stata seguita da 10.851.000 telespettatori, par una share pari al 46.37%; la seconda parte, invece, da 5.099.000 spettatori registrando

Sanremo 2019 - Venditti e Vanoni ammazzano il Festival : la scelta kamikaze di Baglioni : Eccoci qua, meno due giorni all' alba. Ci si ritrova belli sereni a raccontare nientemeno che la terza serata del Festival. Voi non ci crederete, ma qua son tutti matti. La gente fuori dall' Ariston si picchia per fotografare i vip, roba da matti. Ma tant' è, siamo a Sanremo e anche ieri l' altro il

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni porta agli italiani uno show di "amore universale" : Alla terza serata il festival decolla: tra Virginia Raffaele e Claudio Bisio, finalmente 'liberi', a momenti che 'parlano al cuore degli italiani'