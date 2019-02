UniCredit | Mustier | confermiamo il nostro impegno sulla Turchia

UniCredit - Mazzucco : Mustier guarda a fusione in Europa : Torino, 30 gen., askanews, - 'Sono abbastanza convinto che Mustier voglia fare qualche operazione' di aggregazione in Europa . Lo ha detto Alessandro Mazzucco , presidente di CariVerona, fondazione ...

UniCredit - Mustier : fusioni bancarie in Ue? Solo se tagliano costi : Bruxelles, 29 gen., askanews, - Il Ceo di Unicredit , Jean Pierre Mustier , ha avvertito oggi a Bruxelles che bisogna guardare con cautela alle fusioni transfrontaliere di banche nell'Ue, perché queste ...

Carige - file sul tavolo di Mustier UniCredit pronta a certe condizioni : UniCredit potrebbe candidarsi all’acquisto diCarige, ma solo a determinate condizioni. Da qualche giorno governo e commissari sono al lavoro per individuare un compratore e avrebbero avviato contatti con diversi istituti italiani. Secondo i rumors il dossier sarebbe arrivato anche sulla scrivania dell’amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier al quale in questa fase non dispiacerebbe prendere parte a ...