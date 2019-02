Mercato NBA | Kanter piace ai Celtics | ore caldissime

Mercato NBA - novità clamorose : Mirotic verso i Bucks : Mercato NBA, Mirotic potrebbe cambiare maglia in queste calde ore che precedono la trade deadline: i dettagli Le ultime ore di Mercato NBA sono davvero scoppiettanti. Secondo Espn infatti i Milwaukee Bucks sono in procinto di piazzare un colpo molto interessanti col fine di rafforzarsi nella corsa ad Est che si sta facendo molto agguerrita dopo i colpi dei Sixers. Lo spagnolo Mirotic e’ infatti in procinto di vestire la maglia dei ...

Mercato NBA - Philadelphia 76ers scatenati : arriva un altro colpo dopo Harris : Mercato NBA, Philadelphia 76ers alle prese con diverse trattative un queste ultime calde ore prima della trade deadline I Philadelphia 76ers non si fermano all’acquisto di Tobias Harris. La squadra guidata da Simmons ed Embiid ricevera’ dal Mercato un nuovo aiuto per raggiungere le tanto agognate finals NBA. Si tratta di James Ennis, ex scudiero di Harden a Houston, passato dunque in queste ultime ore di Mercato in forza ai ...

Mercato NBA - tra Lakers e Pelicans tutto tace : si profila un finale a sorpresa per Anthony Davis : Anthony Davis potrebbe animare le ultime ore di Mercato NBA, Lakers e Pelicans al momento sembrano fermi sulle proprie idee in merito alla trade Tra Lakers e Pelicans tutto sembra tacere a poche ore dalla chiusura del Mercato NBA. La trade deadline fissata per oggi sta infatti per arrivare e le due franchigie non sembrano essere in procinto di completare un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Anthony Davis oltre che tanti giovani di belle ...

Mercato NBA – Pochi movimenti in casa Timberwolves : nessuna trade per i contrattoni di Teague e Dieng : Situazione di stallo in casa Timberwolves a poche ore dal termine della trade deadline: i contratti pesanti di Teague e Dieng bloccano il Mercato A poche ore dal termine della trade deadline in casa Timberwolves non si muove una foglia. Minnie, che in passato è stata protagonista nel Mercato con la travagliata cessione di Jimmy Butler, non sembra volersi/potersi muovere nell’ultimo giorno utile di trade, pima che alle 21:00 italiane di ...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Mercato NBA – Orlando Magic - possibile la partenza di Vucevic : interesse per Teodosic : Orlando starebbe prendendo in considerazione la possibilità di cedere Nikola Vucevic, in scadenza in estate, entro la trade deadline: in entrata interessa Teodosic Nikola Vucevic è stato fin qui una delle soprese più grandi dell’intera stagione NBA. Il lungo montenegrino ha messo insieme 20.6 punti, 11.9 rimbalzi e 3.8 assist in stagione, risultando l’arma in più degli Orlando Magic che, superata metà stagione, gravitano a sole 3 partite ...

Mercato NBA – Tutto tace in casa Nets : da definire le posizioni di Jared Dudley e DeMarre Carrol : Niente botti nell’ultima giornata di Mercato dei Nets: a Brooklyn si ascoltano proposte per Jared Dudley e DeMarre Carroll Mentre tante squadre si affannano per completare le ultime trattative prima della trade deadline, i Brooklyn Nets non sembrano avere grosse necessità di operare sul Mercato. La sesta posizione ad Est, frutto di un record stagionale di 29-27 ben al di sopra delle aspettative, permette alla dirigenza newyorkese di poter ...

Mercato NBA – Contatti Sixers-Magic : si discute la cessione di Markelle Fultz : Contatti fra Philadelphia 76ers e Orlando Magic: si tratta la possibile cessione di Markelle Fultz. I Sixers cercano asset per allungare la panchina Dopo l’arrivo di Tobias Harris, i Sixers guardano al futuro con il sorriso. L’ex Clippers si va ad unire ad un roster che comprende talenti del calibro di Embiid, Simmons, Butler e Redick formando un quintetto titolare davvero accattivante. Il sogno Finals NBA è sicuramente più realizzabile, ...

Mercato NBA – Mavericks - Doncic unico ‘superstite’! Altri due addii : tagliati Randolph e Mejri : Rivoluzione in casa Dallas Mavericks: Doncic unico superstite del quintetto titolare dopo le ultime trade. Intanto annunciati gli imminenti tagli di Zach Randolph e Salah Mejri I Dallas Mavericks hanno preso davvero sul serio gli ultimi giorni di Mercato. La franchigia texana, forte del ritrovato entusiasmo portato dal talento di Luka Doncic, ha deciso di accelerare il processo per diventare un top team, puntando in maniera aggressiva sul ...

Mercato NBA – Situazione Pacers - ’vendesi point guard’ : Collison e Joseph sul mercato : Gli Indiana Pacers hanno messo sul mercato due delle loro point guard, Darren Collison e Cory Joseph, nel tentativo di cederne almeno uno: per ora nessuna offerta degna di nota A poche ore dalla trade deadline, con scadenza alle 21:00 italiane, le franchigie NBA provano a dare l’accelerata finale alle ultime trattive di mercato in grado di cambiare il volto della propria squadra per affrontare al meglio il finale di stagione. Gli Indiana ...

Mercato NBA – Pelicans - non solo cessioni : tentativo per Jimmy Butler - i Sixers rispondo picche : Non solo trade in uscita, i New Orleans Pelicans impegnati anche sul fronte acquisti: tentativo per Jimmy Butler, ma i Sixers rifiutano I New Orleans Pelicans sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA. Il team della Louisiana sta trattando, a ranghi serrati, con Lakers e Celtics per la cessione di Anthony Davis, senza però perdere di vista il Mercato in entrata. Secondo quanto riporta The Ringer infatti, NOLA avrebbe provato ad ...

Mercato NBA – Celtics - posto il veto su Terry Rozier : il giocatore non si muove : I Boston Celtics hanno tolto Terry Rozier dal Mercato: il playmaker é troppo importante in caso di addio di Kyrie Irving in estate I Boston Celtics sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA pur non avendo necessità di pensare all’immediato. La franchigia del Massachusetts infatti valuta con attenzione la situazione legata alla prossima estate. I Celtics sono attivi sul fronte Anthony Davis ed avrebbero una ‘corsia ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis - il giocatore interessato alla free agency 2020 : si ‘abbassano’ le offerte? : Anthony Davis si sarebbe detto interessato alla free agency del 2020, termine ideale per affidare il proprio futuro ad una franchigia: soluzione che rende insicura ogni maxi offerta da proporre ai Pelicans Come in un thriller ricco di colpi di scena, a poche ore dalla trade deadline, Anthony Davis ha voluto scombinare le carte in tavola mettendo in subbuglio la trattavi fra Lakers, Pelicans e Celtics in merito al suo futuro. Si rincorrono ...