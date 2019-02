Manovra | Boccia | ' Non serve una manovra correttiva se apriamo cantieri e il governo

Confindustria - Boccia : "Evitare la Manovra bis" : Confindustria mette nel mirino i grillini di governo per il caso Tav. Il presidente Boccia adesso lancia l'allarme e afferma: "Sarebbe un errore non proseguire" i lavori per la Tav. La prima analisi d'impatto che si dovrebbe fare per le opere pubbliche è il cantiere, la Tav porterebbe 50mila posti di lavoro. Mi chiedo se il lavoro ha ancora centralità in questo Paese o no". Sempre Boccia poi ha parlato anche delle infrastrutture di cui ha ...

Manovra - bocciato il ricorso del Pd alla Consulta. : La Consulta ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Pd sulle procedure di approvazione della Manovra. Dopo avere cantato “Balla ciao” fuori dal Parlamento, i democratici hanno presentato ricorso alla Consulta per la violazione dell’articolo 72 della Costituzione , il quale prevede “l’esame di una Commissione e poi della Camera stessa, e l’approvazione articolo per articolo per ogni disegno di legge”. Articolo che non sarebbe stato ...

Consulta boccia il ricorso Pd sulla Manovra ma avverte : "In futuro non comprimere tempi d'esame" : È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull'iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi "sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni - si legge in un comunicato della Consulta - tra poteri dello Stato, sollevato da 37 senatori e avente ad oggetto le modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato ...

Manovra - la Corte costituzionale boccia il ricorso presentato dal Pd : “Inammissibile” : La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal Pd per conflitto di attribuzione tra poteri in seguito all'approvazione, avvenuta praticamente senza esame del testo nel merito, della legge di Bilancio. Ma la Consulta ammonisce: "Per le leggi future simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate altrimenti potranno non superare il vaglio di costituzionalità".Continua a leggere

Boccia - Confindustria - : Manovra non aiuta crescita e disincentiva il lavoro : Duro il giudizio del presidente degli imprenditori, in particolare sul reddito di cittadinanza: 'aiuta il sommerso' -

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Sondaggio Tecnè sulla Manovra - bocciatura clamorosa per Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Uno dei primissimi sondaggi post-manovra è quello firmato da Tecnè . Rilanciato da TgCom24 , non lascia grandi dubbi: gli italiani bocciano senza appello quanto fatto da Lega e M5s . Nel dettaglio, i ...

Il Vaticano "boccia" la Manovra "No all'aumento dell'Ires" : ... verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario'. Di fatto il ...

Manovra - l'Italia evita la bocciatura europea | Ma Juncker avverte : "Seguiremo il bilancio" : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Il premier Giuseppe Conte ha riferito in Senato: "L'interlocuzione con l'Ue è stata complessa". C'è la web tax.

Manovra : Boccia - bene superamento procedura infrazione. Ora valutare impatto su economia reale : In particolare - ha concluso Boccia -, bisogna verificare l'impatto delle misure sull'economia reale perché il cambiamento generi più occupazione e più crescita nel Paese".

Manovra - l'Italia evita la bocciatura Ue : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Il premier Giuseppe Conte ha riferito in Senato: "L'interlocuzione con l'Ue è stata complessa"