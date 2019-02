È successo in TV – 7 febbraio 1985 | a Sanremo vincono i Ricchi e Poveri VIDEO

È successo in TV – 5 febbraio 1981 : Un Sanremo..."per Elisa" (VIDEO) : In attesa della prima serata della sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana in scena da stasera, abbiamo modo di fare un altro salto nella nostra macchina del tempo di ben 38 anni. Ci soffermiamo alla trentunesima edizione del Festival della Canzone Italiana si svolse dal 5 al 7 febbraio 1981 dal Teatro Ariston di Sanremo. E' organizzato sempre dalla Publispei di Gianni Ravera che è anche direttore artistico, la ...

Isola dei famosi - il colpo di scena : anticipazione - annullato il televoto del 4 febbraio. Cos'è successo : colpo di scena a L'Isola dei famosi , annullato il televoto sui 4 concorrenti non vip di Saranno Isolani . In lizza per l'eliminazione c'erano Alice Fabbrica , Giorgia Venturini , John Vitale e Yuri ...

È successo in TV – 4 febbraio 1987 : Morandi/Ruggeri/Tozzi nell'albo d'oro dei trionfatori del Festival (VIDEO) : Il nostro viaggio nel tempo del Festival della canzone Italiana fa tappa nel 1987 per la trentasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana si svolse dal 4 al 7 febbraio 1987 al Teatro Ariston di Sanremo. Ad organizzare l'evento è sempre la Publispei del direttore artistico Gianni Ravera mentre i testi dello spettacolo sono di Bruno Boccoli.A condurre è Pippo Baudo con Carlo Massarini dal Palarock dove viene allestito uno show con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 febbraio) : Toronto torna al successo contro i Clippers - Boston ferma OKC : Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà. Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli ...

È successo in TV – 3 febbraio 1983 : quel successo da penultimo posto per Vasco Rossi a Sanremo : Oggi vi portiamo nella trentatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolse dal 3 al 5 febbraio 1983 dal Teatro Ariston di Sanremo. Organizzata dalla Publispei del direttore artistico Gianni Ravera, questa edizione, è presentata da un sestetto d'eccezione: Andrea Giordana, Isabel Russinova, Anna Pettinelli, Emanuela Falcetti e da Daniele Piombi e Roberta Manfredi dal Casinò.Anche quest'anno l'orchestra non è presente ma le ...

È successo in TV – 2 febbraio 1984 : Al Bano e Romina Power - coppia vincente a Sanremo (VIDEO) : Dai primi giorni della nostra speciale rubrica in cui ci siamo soffermati sui Festival degli anni 50 e 60 ad un salto temporale verso la metà degli anni '80 (i '70 li affronteremo a tempo debito). Oggi parliamo della trentaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolse tra il 2 e il 4 febbraio 1984 dal Teatro Ariston di Sanremo (sede della kermesse per il settimo anno consecutivo).Organizzata sempre dalla Publispei del ...

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : successo in amore e nel lavoro per Cancro : È pronto L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio. I prossimi giorni saranno carichi di aspettative per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti opportunità lavorative, altri faranno degli incontri interessanti. Insomma, sarà una settimana particolare. Scopriamo subito cosa aspettarci attraverso le previsioni. Oroscopo settimanale: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: in ...

È successo in TV – 1 febbraio 1968 : il primo Festival di Sanremo targato Pippo Baudo (VIDEO) : Prosegue senza sosta il nostro viaggio verso Sanremo 2019 con uno sguardo alle storiche edizioni, la tappa di oggi è datata 1968. Si dice sempre che il Festival non è mai uguale a se stesso ed in questo caso, più di sempre, la frase assume un significato più che veritiero. No, non un Festival come tutti gli altri se alla conduzione è presente il detentore del record in quanto a numero di edizioni presentate: Pippo Baudo.La diciottesima ...

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : segni d'Aria verso il successo amoroso : In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

I nati tra Gennaio e Febbraio hanno più successo nella vita - la scienza lo dimostra - FOTO : Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio. Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell'anno riesce ad ...