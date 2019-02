: Di Maio:vedo i Gilet gialli,è legittimo - TelevideoRai101 : Di Maio:vedo i Gilet gialli,è legittimo - Cyber_Feed : Ultim'ora #Di Maio:vedo i Gilet gialli,è legittimo - SaborPepe : @renatapolverini @forza_italia @Montecitorio @GruppoFICamera Non Vedo il trio Conte, Di Maio e Salvini. Vorrei chie… -

"Il mio incontro come capo politico del Movimento 5 Stelle, con esponenti deie con alcuni candidati della lista Ric è pienamente". Lo puntualizza il vicepremier Disu Facebook rivendicando "il diritto di dialogare con altre forze politiche". Ma "il popolo francese è nostro amico e nostro alleato", afferma. Poi rassicura sull'economia dopo le stime Ue sul Pil italiano e invita a stare "tranquilli": "Non cederemo a questo racconto catastrofista sull'Italia che stanno facendo in queste ore".(Di giovedì 7 febbraio 2019)