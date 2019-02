Auto dell' Anno 2019 | scheda della Jaguar I-Pace

Quintegia presenta a Milano il futuro dell'Auto : Auto connesse e car sharing , il futuro è adesso. Queste le prospettive emerse da Quintegia Partner Meeting , evento di networking tenuto a Milano dall ' omonima società trevigiana , esperta in ...

La Cina gioca la carta dell’Auto a guida Autonoma : una scommessa da 2mila miliardi : Per il settore dell’auto del futuro la Cina rappresenta oggi uno dei mercati più interessanti e ricchi di potenzialità. Da una parte, per quanto riguarda le auto elettriche, la Repubblica popolare ha investito nel 2017 oltre 21,7 miliardi di euro, destinando alle aziende anche crediti per la produzione di veicoli elettrici pari al 10% del mercato complessivo nel 2019 e del 12% nel 2020. Dall’altra parte, l’altro comparto in cui il paese asiatico ...

La presa per ricaricare l'Auto elettrica? È nel palo della luce : ... e abbracciare dunque la filosofia del cosiddetto 'Internet of things' , l'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, non è però esclusiva britannica. Nei giorni scorsi ...

La nuova accusa dei periti della Procura : “Così Autostrade alterò i dati sul Morandi” : I dati sulla salute del Ponte Morandi trasmessi da Autostrade per l’Italia al ministero, a corredo dell’ormai noto progetto di «retrofitting», di consolidamento, sarebbero stati «alterati». È l’ipotesi emersa nell’ultimo confronto avvenuto tra i periti che stanno lavorando al report sulle cause del disastro. In altre parole, i tecnici del Provvedit...

In Calabria la spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell’«Autonomia» in arrivo : In Calabria il peso della spesa pubblica sul Pil è doppio rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ma i risultati di questa spesa, dalla sanità alle infrastrutture, sono imparagonabili, e i conti delle amministrazioni territoriali, dai Comuni alle aziende sanitarie, ballano spesso sull’orlo del default...

La Auto più rubate del 2018 : il boom delle suv : Alle auto più rubate in Italia (di solito, prevalentemente piccole e medio-piccole), si sono aggiunte le suv. L’anno scorso, per questa categoria di vetture, il numero dei furti è salito del 62% rispetto al 2017...

Arrestati gli Autori dell'agguato a Manuel Bortuzzo : Roma, 6 feb., askanews, - Svolta nelle indagini sul ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo: nei confronti dei due sospettati che si erano presentato oggi in Questura, è stato emesso un ...

Sanremo 2019 - Mengoni sul palco dell’Ariston con Tom Walker : ecco chi è il cantAutore scozzese che canta con lui “Hola” : Marco Mengoni è uno degli ospiti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 e con lui sul palco c’è il cantautore scozzese Tom Walker. I due cantano insieme uno dei pezzi più noti dell’ultimo album di Mengoni, “Hola (I say)“. I due hanno iniziato a collaborare a partire da un duetto con cui si sono esibiti nella finale dell’ultima edizione di X Factor, il talent show di Sky che Mengoni vinse nel ...

Gratuità dell’Autostrada da Verrès a Châtillon per chiusura notturna della Mongiovetta : L’ordinanza del Compartimento Anas della Valle d’Aosta ha determinato la chiusura al traffico sulla strada statale 26, nel tratto della

UK - soffocò il figlio contro il sedile dell'Auto : madre e padre continuano a negare : Torna a far parlare di se la triste vicenda del piccolo Alfie, il bambino di 3 anni soffocato contro un sedile di un'automobile a Londra lo scorso gennaio. In questi giorni è cominciato il processo nei confronti del padre dello stesso, Stephen Waterson, di 25 anni, e di sua madre, Adrian Hoare, di 23 anni. I due sono accusati, con motivi diversi, della morte del loro figlioletto. La giovane mamma, che era presente anche alla scena, non avrebbe ...

A Sanremo è il giorno dell'Autocritica. Baglioni - Bisio e Raffaele : "Troppo tesi - possiamo far meglio" : A Sanremo, nonostante il sole splendente, non tira una bella aria. Il carrozzone del Festival ha un buongiorno che forse non si aspettava, nonostante tutti i protagonisti in conferenza stampa si siano poi affrettati a dire il contrario. Gli ascolti hanno fatto registrare un brusco calo rispetto alla prima serata dello scorso anno, sempre targata Claudio Baglioni, e i commenti dei giornalisti delle varie testate non sono stati benevoli nei ...

Il Trono di Spade 8 : gli Autori parlano della battaglia finale : Il Trono di Spade è stata una delle serie più seguite della storia e l'attesa per l'ottava, e conclusiva, stagione si sta facendo spasmodica. In Italia andrà in onda a partire dal 22 aprile 2018, su Sky Atlantic, ma sarà già disponibile la versione in originale con i sottotitoli una settimana prima. In occasione di quello che sarà l'inizio della fine di una delle serie più amate di tutti i tempi, gli autori e ideatori David Benioff e D.B. Weiss ...

Karl Abarth - storia di un genio dell'Automobilismo : «C’è gusto ad umiliare, con una modesta utilitaria, vetture di classe e prezzo superiori» è la frase più famosa pronunciata da Karl Abarth, quella che racchiude tutta la sua visione dei motori e delle automobili. Quest'anno l'azienda fondata dall'ingegnere austriaco, poi naturalizzato italiano, compie settanta anni, un periodo in cui ha avuto alti e bassi e alterne fortune. Ma prima di parlare della Abarth vale la pena concentrarsi sul suo ...

