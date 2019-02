Svelato il piano post lancio di Trials Rising

«Whatsapp - Instagram e Messenger saranno integrati entro l’anno» : il piano di Zuckerberg Svelato dal Nyt : Il cambiamento epocale per la messaggistica via telefonino svelato dal New York Times: le app continueranno a esistere in modo indipendente ma l’infrastruttura sottostante sarà comune. In precedenza Zuckerberg aveva sempre affermato l’intenzione di tenere distinti i prodotti