Modern Family | l’11esima stagione sarà l’ultima

Modern Family - l'undicesima stagione sarà l'ultima : Dopo mesi di trattative e di voci, è arrivata la conferma: Modern Family è stata rinnovata dalla Abc per un'undicesima ed ultima stagione. In una giornata in cui il network ha annunciato il rinnovo di alcune sue serie tv, ovvero The Good Doctor ed A Million Little Things, arriva anche la news su uno degli show più visti della rete, capace di vincere ben 5 Emmy Awards come Miglior Comedy.Già nei mesi scorsi, come detto, le voci di un ...

Modern Family - Sarah Hyland (nella serie Hayley Dunphy) : “Ho pensato al suicidio perché ho sempre avuto problemi di salute” : Sarah Hyland, che nella popolare serie Modern Family interpreta Hayley Dunphy, è stata ospite da Ellen DeGeneres e ha raccontato un periodo durissimo della sua vita. “Al tempo ero molto depressa, pensavo al suicidio. Avevo vissuto 26 anni sentendomi sempre come un peso, come qualcuno a cui badare, qualcuno di cui prendersi cura, perché ho sempre avuto problemi di salute”. L’attrice si riferisce al fallimento del primo trapianto ...

