Inter | Berti | Niente paura | nerazzuri da podio Il Milan chiuderà dietro

Umberti : Raggi Intervenga per ripristino riscaldamenti aule IV Municipio : Roma – “Con l’ordine di servizio del 13 dicembre 2018, la Raggi ufficializza il riscaldamento nelle scuole dalle 8 alle 16, come se fosse una giornata ecologica. Peccato che le giornate ecologiche siano quattro. Ancora una volta si tenta di risparmiare e tagliare fondi togliendoli dai servizi essenziali come scuole e biblioteche, case di riposo e uffici. A pagare sono nuovamente i cittadini, in questo i caso piu’ piccoli ...