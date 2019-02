Bruciata in auto a Vercelli | tre ore di intervento al Cto di Torino | Simona resta grave

Bruciata in auto dall’ex - Simona lo aveva già denunciato. Lui : “Ti manderò all’inferno” : A Vercelli Simona Rocca, la donna Bruciata in macchina dall'ex, Mario D'Uonno, è ancora ricoverata in gravi condizioni al centro grandi ustionati del Cto di Torino. Il suo aggressore è stato sottoposto a interrogatorio da parte degli inquirenti e si trova in carcere: pare che perseguitasse da più di due anni la vittima, che lo aveva denunciato già 3 volte. Su Facebook aveva scritto: "Ti manderò all’inferno, fosse l’ultima cosa che ...

Trapani - arriva la conferma : è del mancato sposo il corpo ritrovato nell’auto Bruciata : Purtroppo le analisi del Dna effettuate dal Ris dei carabinieri di Messina hanno confermato quello che tutti temevano: appartengono a Francesco Ciaravolo i resti completamente carbonizzati ritrovati all’interno della sua vettura, una Mercedes Classe C. L’automobile era stata bruciata nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio a Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi – cittadina di origine dell’imprenditore agricolo 48enne – nel trapanese. L’uomo ...

Stefania Crotti è stata Bruciata viva! Il risultato dell’autopsia : Resta in carcere Chiara Alessandri, la donna accusata dell'omicidio di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago, nella bergamasca e poi abbandonata a Erbusco, nel bresciano, dove il corpo è stato trovato carbonizzato. Forse Stefania era ancora viva quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. E’ il tremendo dubbio insinuato dall’autopsia eseguita sul corpo della 42enne trovata carbonizzata venerdì scorso nelle campagne di Adro (provincia di Brescia). ...

Stefania - uccisa a martellate e Bruciata in auto : fermata l'ex amante del marito : Abitavano a poche decine di metri di distanza, nella stessa via. Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, è ritenuta la responsabile del delitto di Stefania...

Non è l'Arena - auto Bruciata a Mezzojuso. La7 riacquista la macchina a Salvatore : Lacrime e commozione a Non è l’Arena per la decisione di La7 di riacquistare un’auto nuova a Salvatore Battaglia, il giovane di Mezzojuso a cui il 29 dicembre è stata bruciata la macchina.Un gesto riconducibile alla vicenda delle sorelle Napoli che la trasmissione di Massimo Giletti sta raccontando da mesi. Le tre donne, ribellatesi al pizzo, hanno subito minacce e ritorsioni dai loro estorsori senza ricevere particolare solidarietà dal loro ...

Trapani - sposo non si presenta al matrimonio : ritrovato un corpo nella sua auto Bruciata : Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una ...