La prima donna al mondo con una mano robotica permanente

In una donna la prima mano bionica - impiantata in Svezia con tecnologia italiana : Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, da ...

Anticipate - quota100 - Opzione donna : tutte con finestre da 3 a 18 mesi - la prima ad aprile : La corsa a presentare domanda per quota 100 in questi primi giorni di avvio della misura con tutta probabilità è dovuta alla struttura che il governo ha dato al nuovo canale di uscita. Il meccanismo a finestre di quota 100 ha costretto molti lavoratori, soprattutto nel pubblico impiego, a velocizzare le operazioni. L’Inps, immediatamente dopo il messaggio del 29 gennaio con cui dava il via al processo di presentazione delle domande di pensione ...

U&D - le parole di Andrea Dal Corso su Teresa prima del serale : 'È il mio ideale di donna' : A pochi giorni dalla tanto attesa scelta di Teresa Langella, Andrea Dal Corso ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne, dove ha parlato della tronista ed ha svelato sensazioni ed emozioni nei suoi riguardi. Da quanto si intuisce, il corteggiatore è molto preso dalla giovane napoletana che, come ricordiamo, dovrà fare la sua scelta nella puntata serale di Uomini e donne che vedremo in onda, il prossimo 15 febbraio. Quasi tutto ...

Chi è Gita Gopinath - la prima donna Capo economista del Fmi : 7 cose su di lei : Gita Gopinath è la prima donna nella storia a ricoprire il ruolo di Capo economista del Fondo monetario internazionale (Fmi). Di lei la direttrice del Fmi, Christine Lagarde, dice: “Gita è una delle migliori economiste al mondo, con impeccabili credenziali economiche e una vasta esperienza internazionale, tutto questo la rende perfettamente posizionata per guidare il nostro Dipartimento di Ricerca”. Cittadina americana di origini ...

Il padre prima era una donna e sua figlia un bambino : il primo caso di famiglia transgender da due generazioni : 'Lei è fermamente convinta di essere una femmina , dice di odiare i vestiti da maschi e tutto il loro mondo. Da quando ce lo ha comunicato, non è più tornata indietro', precisa suo papà. Su Jody, ...

Poco prima di morire - una donna ha voluto sposare l’uomo della sua vita : Kaylea Callacher, una donna inglese di 31 anni malata di cancro, è riuscita a realizzare il suo grande sogno prima di morire: sposare il grande amore della sua vita. Kaylea era legata a Mark McCole, padre dei suoi due figli, da ben 13 anni: nonostante fossero una coppia molto affiatata, i due non avevano ancora compiuto il grande passo. Il loro matrimonio è stato celebrato lo scorso novembre, poche settimane prima che la ragazza morisse a causa ...

Gorlago - Chiara voleva uccidere una settimana prima"Straccia quel biglietto e regala le rose a una donna" : Emergono i messaggi audio inviati da Chiara Alessandri all'uomo che ha attirato Stefania Crotti nella sua trappola mortale.

SILVIA SALEMI / Video - lo stop? 'Avevo bisogno di dare del tempo prima alla donna' - Ora o mai più 2019 - : SILVIA SALEMI è nel cast di Ora o mai più 2, programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Nota soprattutto per il brano 'A casa di Luca', oggi è un'artista a...

L’ultimo sì prima dell’addio - Diego sposa la donna della sua vita e muore poco dopo : La storia d'amore del 43enne salentino Diego Turi e della sua amata Annalisa coronata dalle nozze celebrate poche ore prima della morte dell'uomo per una grave malattia che lo aveva colpito. Diego ha resistito fino all'ultimo e dopo il sì nella struttura in cui era ricoverato si è lasciato andare per sempre.Continua a leggere

Missy Elliott è la prima rapper donna a entrare nella Hall of Fame : Cinque Grammy Awards, il primato di essere l’unica rapper donna con sei dischi di platino in USA e quello di essere tra i pochi artisti rimasti al secondo posto della classifica Billboard’s Hot 100 per dieci settimane (come il suo singolo Work It, 2002): non per niente per molti critici musicali, Missy Elliott è «The Queen of Hip Hop». Una regina che ora è stata chiamata nell’Olimpo della musica. Missy ...

La prima volta - Rosetta sconvolge Cristina Parodi : il dramma della donna che pesava 150 chili : Domenica 13 gennaio, alle 17.35 su Rai1, Cristina Parodi conduce La prima volta con tre racconti differenti, tre percorsi di vita: la storia di Rosetta , una mamma che dopo la perdita del marito ha ...

Morta Honey Lantree degli Honeycombs - prima donna batterista di un gruppo beat negli Anni '60 : E' Morta all'età di 75 Anni nella sua casa di Great Bardfield, nell'Essex, Honey Lantree , la prima donna batterista di un gruppo musicale dell'era beat. La cantante e musicista britAnnica suonava con ...

Il 3 gennaio 1987 Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock And Roll Hall Of Fame : Regina del Soul, lady del Gospel e punto di riferimento assoluto per spiritualità e passione in musica, Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock and Roll Hall of Fame. Era il 3 gennaio 1987 e l'associazione-colosso superava quel gender gap emerso dall'anno precedente con le nomination nelle quali mancavano, appunto, nomi femminili. Tra le 10 candidature vi erano Elvis Presley, Fats Domino, James Brown, Buddy Holly e Chuck Berry, e ...