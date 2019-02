Joao Felix-Juventus | colpo a sorpresa firmato Paratici | i dettagli

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco , Eriksen , James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix . La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

Juventus - Joao Felix : 'Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo' : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di Joao Felix . Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolare Joao Felix interessa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la ...

Talent Scout Mondo Calcio – Joao Felix Sequeira : Joao Felix Sequeira, conosciuto più semplicemente come Joao Felix, è l’essenza della scuola calcistica portoghese. È un Talento.È un mix perfetto di classe, audacia, tecnica e fantasia.Joao Felix, classe 1999, incarna in tutto e per tutto il motivo per cui il tifoso di Calcio è disposto a pagare il prezzo del biglietto per ad andare allo stadio: divertimento e spettacolo.Nato calcisticamente nelle giovanili del Porto, il ragazzo, mette in ...