Caso Hakeem Al-Araibi | il giocatore arrestato ingiustamente in viaggio di nozze! Il

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Giorgio Chiellini scende in campo perAl-durante ildi nozze: il difensore bianconero ha espresso la sua solidarietà sui social Ilriguardante l’arresto diAl-ha sconvolto il mondo del calcio. Ilfunel 2012 con l’accusa di aver partecipato ad alcune sommosse nel 2011, pur avendo dato prova di essere impegnato in una partita di calcio in Qatar. Nel 2014, Al-venne condannato a 10 anni di reclusione con l’accusa di aver dato fuoco ad una stazione di polizia, ma riuscì a scappare in Australia ottenendo diritto d’asilo. Nel 2018, il calciatore è stato catturato all’aeroporto di Bangkok dall’interpol del Bahrein, mentre era appena giunto in Thailandia per ildi nozze.In questio giorni il governo australiano si sta impegnando a rinnovare la richiesta per il rilascio delche ...