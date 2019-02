Venezuela | Di Battista | serve neutralità

Venezuela - Di Battista : Ci vuole coraggio - ma Italia non è abituata : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - ha ragione Di Battista : l’ultimatum Ue è davvero ‘una stronzata’ : L’ultimatum Ue al Venezuela di indire nuove elezioni in otto giorni, pena il riconoscimento di Guaidò come legittimo presidente del Paese, è strumentale e inapplicabile e assomiglia molto all’ultimatum dato a Saddam Hussein sulle armi chimiche, prima dell’invasione dell’Iraq. Alessandro Di Battista l’ha giustamente definita “una stronzata megagalattica” poiché sappiamo tutti che la proposta non verrà accettata dal governo ...

Salvini replica a Di Battista sul Venezuela : "Parla a vanvera" : "Di Battista ignora e parla a vanvera: non solo milioni di Venezuelani, ma anche migliaia di italiani soffrono da anni la fame e la paura imposti dal regime di sinistra di Maduro. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, meglio sarà per il popolo". Così Matteo Salvini replica via Twitter alle parole con cui l'esponente M5s Alessandro Di Battista aveva criticato la sua posizione sul Venezuela. In un post su Facebook l'ex ...