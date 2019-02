Trovato nella Manica relitto dell' aereo del calciatore Sala

Trovato in fondo al mare nella Manica l'aereo del calciatore Emiliano Sala : L'esperienza di un 'cacciatore' di relitti marini, David Mearns, ha permesso ieri il rapidissimo ritrovamento, dopo poche ore dall'inizio delle ricerche, della posizione in fondo al mare nella Manica, di un piccolo velivolo inabissatosi il 21 gennaio scorso con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala ed il pilota, David Ibbotson.l'aereo, un Piper Malibu, era partito da Nantes ed era diretto a Cardiff, dove l'attaccante avrebbe dovuto ...

"Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra". In mostra a Napoli il fotografo degli scatti sadomaso. "Nella Chiesa ho Trovato Dio - la Polaroid mi ha portato dritto al diavolo : La misura della sua irriverenza la dà la censura, arrivata post mortem, di alcuni scatti esposti lo scorso settembre al Serravalves Museum di Porto. A nulla sono valse le polemiche dimissioni di Joao Ribas, il direttore artistico; non sono tornati al proprio posto. Questo, giusto per dare un'idea di quanto incendiario sia ancora Robert Mapplethorpe a trent'anni dalla sua morte. Lasciando da parte il Portogallo, oggi Napoli dedica una ...

Bimbo nel pozzo - Julen Rosello è morto - il piccolo non ce l'ha fatta. Il suo corpo Trovato nella notte senza vita dai soccorritori : Julen Rosello non ce l'ha fatta. Il bambino spagnolo di due anni caduto in un pozzo è stato ritrovato morto nella notte tra venerdì e sabato, quando erano circa le 1.25. Le speranze...

Trivelle - nella notte Trovato l'accordo tra Lega e M5S : Al che il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia aveva replicato che "lo stallo" sulle Trivelle "va risolto politicamente: deciderà il Parlamento". Trivelle, nuovo scontro M5S-Lega.

Sardegna - riTrovato cadavere di un 50enne sepolto nella pineta venti anni fa : Chi è quell'uomo? Ma soprattutto, chi l’ha ucciso e l’ha seppellito in una fossa a pochi passi dal mare. In località 'Stamparogias', proprio dietro la pineta Mugoni, nel parco naturale regionale di Porto Conte, ad Alghero. Lo scheletro, ritrovato per caso la scorsa mattina dagli agenti della sezione navale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale di Alghero, dai primi rilievi potrebbe appartenere ad un uomo di un’età compresa tra i 30 e 50 ...

Animatore italiano Trovato morto in Madagascar nella piscina del resort : Lo hanno trovato nella piscina del resort in Madagascar dove lavorava come Animatore dallo scorso mese di marzo e sarebbe morto dopo il ricovero in ospedale. Aliosha Calipari , 24 anni, era originario ...

Anziano si perde nella tormenta di neve - riTrovato in un casolare : Disavventura per un Anziano di San Costantino Albanese, Potenza,, un 78enne, che ha perso l'orientamento in una tormenta di neve ed è stato poi ritrovato dai carabinieri in un casolare. L'uomo, dopo ...

68enne Trovato morto nella sua abitazione dopo l'allarme dei vicini : Teramo - Il corpo senza vita di Luigi Roberto Biagiotti, 68 anni di Silvi, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione. L’uomo era scomparso da giorni (29 dicembre), suscitando la preoccupazione dei vicini che nelle scorse ore hanno dato l’allarme a carabinieri e 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi si è occupata di aprire la porta del suo appartamento, dove militari e sanitari non hanno potuto fare altro ...

Sposo non si presenta all sue nozze - nella sua auto Trovato un cadavere carbonizzato : è giallo : E' avvolta dal mistero la scomparsa del 48enne Francesco Ciaravolo, che il 29 dicembre scorso non si è presentato davanti all'altare dove avrebbe dovuto sposarsi. La sua è stata trovata è stata ...

Nella calza della Befana ho Trovato 40 buone notizie che mi ero perso nel 2018 : Secondo Bloomberg i primi quattro migliori e più efficienti sistemi sanitari al mondo sono quelli di Hong Kong, Singapore, Spagna e Italia. 21. Per l'Oms, l'Europa è tra le regioni col più alto tasso ...

Trapani - sposo non si presenta al matrimonio : riTrovato un corpo nella sua auto bruciata : Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una ...