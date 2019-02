Trovato in fondo al mare nella Manica l' aereo del calciatore Emiliano Sala

Ri Trovato l’aereo di Emiliano Sala - è in fondo al Canale della Manica : L’aereo che trasportava il calciatore Emiliano Sala è stato localizzato in fondo al Canale della Manica . Il velivolo è scomparso dai radar la sera del 21 gennaio, a circa 20 km a nord di Guernsey. David Mearns, il manager della societa’ Blue Water Recoveries, incaricato dalla famiglia dell’attaccante di condurre ricerche subacquee, ha scritto su Twitter che il relitto e’ stato “localizzato domenica mattina ...

Julen Trovato morto in fondo al pozzo a Malaga : Non ce l'ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l' hanno raggiunto all'1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. "Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen", ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari "le più sincere ...