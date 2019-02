' Per Hamsik disso no a milanesi e Juve'

Napoli - Per Hamsik un triennale da 25 mila euro al giorno in Cina : Napoli - Questo è un affare di Stato, anche se 57 milioni di euro, tutto ciò che muove la cessione di Hamsik , rappresentano granellini di sabbia nel fatturato di una quarantina e passa di miliardi di ...

Napoli - ecco Perché Hamsik va via ma Ancelotti ora ha gli uomini contati : Le voci, ormai, si rincorrevano da qualche mese, ma nessuno a Napoli voleva crederci. Marek Hamsik e la Cina, a Dalian, città dell?estremo Oriente che affaccia su un mare diverso da...

Hamsik - addio al Napoli. L'ultima maglia è Per Paolo Cannavaro : 'Grazie Per le emozioni' : Da bandiera e bandiera, un regalo speciale per Paolo Cannavaro: L'ultima maglia di Marek Hamsik da giocatore del Napoli, indossata sabato nella vittoria per 3-0 contro la Samp Perché il capitano ...

L’accordo Per Hamsik è fatto. Al Napoli tra i 22 e i 25 milioni : A lui quasi 10 milioni l’anno L’accordo tra il Napoli, Hamsik e il Dalian sembra ormai cosa fatta. Hamsik andrà a guadagnare una cifra vicina ai dieci milioni di euro netti l’anno. Il Napoli otterrà un cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino. Ricordiamo che già in estate Hamsik aveva manifestato l’intenzione di andare via. In quel caso fu Ancelotti a convincerlo, prospettandogli un nuovo ruolo. ...

Hamsik e Napoli : un addio Perfetto che apre le porte del futuro : Spiazzata la Napoli che non esiste L’addio di Marek Hamsik al Napoli sta monopolizzando il dibattito calcistico cittadino. Il cuore di Napoli, il presunto cor’e Napule (presunto, “Napoli non esiste” ha magistralmente scritto Raniero Virgilio) è rimasto spiazzato. In meno di ventimila allo stadio per una squadra seconda in classifica – eh mai i tifosi sono abituai a ben altro: mah -, roba da pubblico di quarta serie, si sono ...

Napoli - Hamsik lascia il San Paolo Per l'ultima volta : "In bocca al lupo" : Dopo 12 anni, 519 presenze e 121 gol, Marek Hamsik sta per lasciare il Napoli e volare in Cina. La trattativa con il Dalian sta arrivando alla conclusione, le parti hanno quasi definito tutto: ...

Napolimania : Hamsik ceduto Per finanziare uno store di lusso. Scelta scellerata della società : ... per quello che significa Marek Hamsik per la storia del club, per quello che significa come simbolo, per quello che significa, soprattutto, nell'economia attuale del gioco del Napoli. È ...

Calciomercato Napoli - Hamsik va in Cina : fatta con il Dalian - oPerazione da 15 milioni : Il Napoli ha molto rispetto per Marek - dice Ancelotti su Sky Sport - se lui vuole fare un'altra esperienza vogliamo accontentarlo . C'è questa trattativa, non nascondiamo niente. Da parte mia e ...

Ancelotti : «Hamsik? Non c’è bisogno dei sosia Per sostituire i giocatori» : «A Milano serata storta» «Hamsik? Non so come andrà a finire, c’è la volontà del giocatore di provare una nuova esperienza, ha espresso questo desiderio. Per quello che ha fatto nel Napoli, per la serietà che ha messo, nessuno in società si sente in diritto di dire “no non andare via”. C’è una trattativa in corso. Dopodiché cercheremo di trovare le alternative. Diawara avrà l’opportunità di giocare di più. Ovviamente non ...

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Napoli : futuro incerto Per Allan e Hamsik : Oggi al San Paolo arirva la Sampdoria di Quagliarella e Ancelotti rilancia la coppia di centrocampisti titolari Allan-Hamsik . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , entrambi potevano partire a gennaio: il brasiliano al PSG e lo slovacco in Cina, ma non sono arrivate le 'offertone' che chiedeva il presidente De Laurentiis. Così sono rimasti a Napoli, ma il ...

Napoli - Per Hamsik il Guangzhou non molla : Il futuro di Marek Hamsik a Napoli resta in forte bilico. Secondo il Corriere dello Sport il Guangzhou R&F continua a spingere per portare il centrocampista in Cina. Il mercato cinese chiude il 28 febbraio.

Napoli - Allan resta : nuove sirene Per capitan Hamsik : Marek Hamsik nuovamente tentato dalle offerte che arrivano dalla Cina, il Napoli non perderà Allan ma adesso deve difendersi dagli attacchi al suo capitano “Allan resta a Napoli“, lo ha detto e ripetuto il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, sembra davvero che la trattativa con il PSG si sia definitivamente arenata. Secondo il Corriere dello sport però, ci sarebbe ...

Hamsik in passato vicino alla Juve 'Ma ha vinto l'amore Per Napoli' : 'Si sta riprendendo, sta già correndo in campo e l'ecografia ha detto che è tutto apposto. Presto si reintegrerà con la squadra' Martin Petras non fa drammi, Marek Hamsik non è ancora rientrato in ...