Morto a 30 anni re dei bitcoin | solo Gerald conosceva la password per accedere a 150

Morto di lavoro a 24 anni - gli operai : 'Tutti apprendisti al momento della tragedia. Davide aveva paura di salire' : Davide aveva paura di salire sul capannone, lo avrebbe confidato a un paio di colleghi e ai familiari, ma a preoccuparlo maggiormente era la possibilità di perdere il lavoro o di non vedersi rinnovare ...

Morto a 55 anni Nykanen - leggenda del salto con gli sci : Il fuoriclasse scandinavo ha iniziato la carriera nel 1981 e si è ritirato nel 1991 dopo 46 vittorie in Coppa del mondo. Ai Giochi di Calgary 1988 Nykanen è stato il primo saltatore della storia a ...

Salto con gli sci - è Morto Matti Nykänen a 55 anni. Considerato il più grande di tutti - negli Anni ’80 dominò Olimpiadi - Mondiali e Coppe del Mondo : E’ morto questa notte, all’età di 55 Anni ed in circostanze tuttora avvolte dal mistero, Matti Nykänen. Il finlandese, Considerato dalla stragrande maggioranza degli appassionati il più grande ad esser mai apparso sulla scena del Salto con gli sci, ha convissuto con problemi di vario genere negli ultimi 15 Anni. Nato a Jyväskylä, nella Finlandia centrale, il 17 luglio 1963, Nykänen esordì in Coppa del Mondo nel 1981, ottenendo la ...

Morto Stewart Adams - aveva 95 anni : scoprì l'ibuprofene - più diffuso antidolorifico : È Morto a 95 anni Stewart Adams, l'uomo che ha legato il suo nome alla scoperta dell'ibuprofene, ossia al principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da decenni. Adams si è spento ieri nella sua casa di Nottingham, in Inghilterra, come riferito oggi dal figlio Charles ai media britannici. Laureato in farmacia, fece la scoperta destinata a ...

Febbre e vomito - sembra una normale influenza. Poi la tragedia : Morto a 23 anni : Febbre, vomito e un senso di spossatezza generale. I sintomi erano quelli di una normale influenza ma nel suo corpo l’infezione dilagava. Così, senza neppure consultare un medico, un ragazzo di 23 anni Reece Milner ,di origine irlandese, ha pensato di aspettare che i sintomi passassero: è morto nel giro di 48 ore a causa di una miocardite. Il ragazzo, che era in perfetta salute, è stato trovato al termine della scorsa settimana in stato ...

Nel napoletano dimessa per lombosciatalgia - muore a 36 anni : in grembo feto Morto : Sarebbe bastato probabilmente farle una 'banale' ecografia e a quest'ora Anna Siena, giovane donna napoletana di 36 anni prossima alle nozze, sarebbe viva. Si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli accusando fortissimi dolori alla pancia. Nel suo ventre c'era un feto di circa sette mesi in necrosi, ma lei non lo sapeva. I medici non se ne sono accorti perché si sono limitati a un esame obiettivo della ...

È Morto l’illustratore e vignettista Roberto Perini - aveva 68 anni : È morto a Roma l’illustratore e vignettista Roberto Perini, uno dei fondatori della rivista satirica Il Male e l’autore di molte delle copertine italiane dei romanzi di Daniel Pennac, pubblicati da Feltrinelli. Aveva 68 anni ed era malato da tempo,

Londra - da 12 anni aspetta ogni giorno la metro per riascoltare la voce del marito Morto : "Mind The Gap": chiunque sia stato a Londra e abbia preso la metropolitana, ha sentito sicuramente queste tre parole ripetute all’approssimarsi dei treni alla stazione: invitano i passeggeri a fare attenzione al vuoto fra la porta in apertura e la banchina. Ma per Margaret McCollum quel suono ha tutt'altro significato...Continua a leggere

Il calcio leccese piange un suo eroe - Morto Mimino Renna. Riportò il Lecce in B dopo quasi trent'anni : Il tecnico ha avuto un malore. Ha riportato i giallorossi tra i cadetti dopo 27 anni. imbattuto il suo record in B con l'Ascoli di Rozzi.

È Morto il chimico britannico Stewart Adams - che contribuì a inventare l’ibuprofene : Il chimico britannico Stewart Adams, che con il suo gruppo di ricerca scoprì il principio attivo dell’ibuprofene, è morto a Nottingham (Regno Unito): aveva 95 anni. Adams diede un contributo fondamentale alle ricerche che portarono alla sintesi dell’ibuprofene, alla base

