Maltempo | Anas | “Traffico limitato su alcune strade al centro nord”

Maltempo e Viabilità - Anas : limitazioni al transito su statali al Centro/Nord : In considerazione dell’ondata di Maltempo in atto al Centro/Nord con nevicate sull’arco alpino e intense piogge sulle altre zone, soprattutto in Toscana, Anas ha messo a disposizione oltre 770 operatori nelle regioni interessate al fine di garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza. In Veneto la strada statale 51 “di Alemagna” è chiusa per una slavina in prossimità del confine regionale (km 118) tra le ...

Maltempo - Anas : chiusa NSA506 “Nerico-Bella Muro” fra Pescopagano e Muro Lucano : A causa del forte Maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la NSA506 ‘Nerico – Bella Muro’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa. A causa dell’intensa nevicata permane inoltre la ...

Maltempo Sicilia : Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...

Maltempo Sicilia - Anas a Musumeci : “Usati mezzi spazzaneve in Sicilia” : “Apprendiamo con sorpresa delle dichiarazioni del presidente della Regione, secondo il quale l’Anas, durante l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia durante la scorsa settimana, non avrebbe messo in azione gli spazzaneve e spargisale in dotazione”. Lo afferma una nota dell’Anas che sottolinea “di avere affrontato tale emergenza operando, sin dal 2 gennaio, con mezzi spargisale al fine di ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Verificheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Maltempo Sicilia - Anas : riaperta la SS117 “Centrale Sicula” : E’ stata riaperta la strada statale 117 ‘Centrale Sicula’, precedentemente chiusa a seguito delle forti nevicate. Sul tratto il transito e’ consentito con catene montate o pneumatici da neve dal km 17,250 al km 39,800, dalla localita’ di Mistretta a Nicosia in provincia di Enna. L'articolo Maltempo Sicilia, Anas: riaperta la SS117 “Centrale Sicula” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Anas : “Limitazioni di transito sulle SS17 e SS690” : Anas ricorda la presenza del divieto di transito ai mezzi pesanti aventi massa a pieno carico superiore alle 7,5t in caso di neve e strada ghiacciata lungo la SS 17 ‘dell’Appennino Abruzzese e dell’Appulo Sannitico’ dal Km 109,00 (Pettorano sul Gizio-AQ) al Km145,000 (di Castel di Sangro-AQ) e lungo la SS 690 ‘Avezzano Sora’ dal Km 0,000 (Avezzano-AQ) al Km 39,350 (Balsorano-AQ). In relazione ai bollettini ...