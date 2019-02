Incidente in snowboard | 43enne cade in un crepaccio e muore Sondrio | sepolto dalla neve

Incidente con lo snowboard - muore in montagna giovane di Scandicci : in un Incidente mentre scendeva con lo snowboard nei dintorni di Courmayer. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di giovedì 10 gennaio. Secondo quanto si apprende il ragazzo, originario di ...

Biathlon – Giovane promessa azzurra muore a causa di un terribile Incidente in snowboard : L’Italia degli sport invernali a lutto per la morte della promessa azzurra di Biathlon Hanness Breitenberger: il Giovane atleta è deceduto a causa di un incidente in snowboard a Courmayeur Una terribile notizia sconvolge l’italia degli sport invernali. Un brutto incidente avvenuto oggi nella zona di Plan de la Gabba, ha tolto la vita ad un Giovane talento italiano del Biathlon. Hannes Breitenberger, è lui lo snowboarder uscito ...