Claudio Descalzi Eni | L' Egitto chiarisca | dobbiamo avere risposte sul caso

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L'amministratore delegato dell'Eni, si sa, è come un secondo ministro degli Esteri per l'Italia. Tanto più se si parla di paesi della sponda mediterranea come l', in cui il cane a sei zampe è molto attivo. Per questoè interessato anche a una soluzione deldi Giulio Regeni, ancora senza verità né giustizia dopo anni."Mi addolora molto il fatto che non ci sia chiarezza su quello che è successo. È un dovere di tutti capire cosa e perché è successo,risposta alle domande" dice, in un'intervista su 'Affari e Finanza', supplemento economico del lunedì della Repubblica, l'amministratore delegato di Eni,. "Ci sono i profitti, le società, gli affari, ma sopra a tutto ci sono i valori ed il rispetto delle vite umane. Le priorità sono queste. Non ...