Bruxelles potrebbe volere indietro i fondi per la Tav Toninelli va dritto | ' autostrade

La Bbc potrebbe aprire una sede a Bruxelles dopo la Brexit : (foto: Getty) Fra le numerose conseguenze di un mancato accordo fra il governo del Regno Unito e l’Unione Europea in relazione alla Brexit, ci potrebbero essere anche delle ripercussioni che riguardano il sistema audiotelevisivo. Durante gli incontri del World Economic Forum in corso in questi giorni a Davos, infatti, il premier belga Charles Michel ha dichiarato di aver parlato con il direttore generale della Bbc, Tony Hall, ...