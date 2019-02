A Palermo la memoria è incisa sugli alberi di Casa Professa

ilfogliettone

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il nomi delle vittime di mafia e terrorismo intagliati sulle cortecce di duepiantati all'interno del giardino della biblioteca comunale di, nel plesso di. L'istallazione, dal titolo "Genealogia di Damnatioe,1947-1992", è ad opera delle artiste Goldschmied & Chiari, e rientra nell'ambito del Progetto Fondazione Cultura e Arte per Ballarò, lo storico centralissimo quartiere del capoluogo siciliano. Una iniziativa che fa seguito alla mostra "Foresta Urbana", fortemente voluta dal Prof. Avv. Emmanuele Emanuele nei mesi scorsi a."Ho sempre ritenuto che l'arte debba essere a contatto col mondo che la circonda, e in particolare, per la mia sensibilità sociale, a coloro che vivono nei quartieri meno fortunati delle periferie delle città - ha detto il Prof. Emmanuele Emanuele -. Oggi accade di istallare un'opera meravigliosa e ...