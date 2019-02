Tav | Salvini | ' No a mercato sul voto per processo Diciotti'

Caso Diciotti e Tav - Salvini a Di Maio : : Il ministro dell’Interno durante un comizio ritorna sui due temi che hanno creato più dissidio tra le forze di governo

Salvini tiene punto : non litigo con Di Maio ma Tav va completata : Roma, 3 feb., askanews, - 'Io non litigo con nessuno' ma 'se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico'. Con ...

Salvini : 'Non servono scienziati per capire l'utilità della Tav' : Per Salvini, non solo si deve andare avanti sulla Tav, ma 'in un momento di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania', si deve 'rilanciare su tutto con un grande Piano Marshall ...

Tav - esito analisi "fortemente negativo" |Conte accelera : il no definitivo si avvicina |Salvini : "Non litigo con Di Maio - ma..." : Governo in bilico sul futuro dell'infrastruttura. Il Carroccio per il sì, M5s e soprattutto Palazzo Chigi non convinti dall'analisi costi-benefici

Salvini : nessuno scambio Diciotti-Tav : 11.40 "Non siamo al mercato,io ti dò questo tu mi dai quello,è roba di vecchi governi,non ho bisogno di aiutini,ho fatto il ministro,io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le partenze,l'ho fatto, lo farò, poi sulla Tav aspettiamo i numeri". Così il vicepremier in un comizio nel Teramano. "In Senato ognuno sarà libero di votare come ritiene di votare", ha aggiunto Salvini. Sulla Tav "decidono gli italiani,che hanno bisogno di ...

Tav - Salvini : "Nessuno stop. Serve Piano Marshall per le opere" - : Il ministro dell'Interno non cambia idea ma si dice tranquillo riguardo i toni usati dagli alleati grillini: "Un'intesa si troverà, come negli ultimi otto mesi". Poi lancia l'idea di un grande Piano ...

Salvini : "Non servono scienziati per capire l'utilità della Tav" : "Sia l'Abruzzo che l'Italia hanno bisogno di più opere. I soldi vanno spesi per completare le opere iniziate, non per tornare indietro. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria dentro una montagna, è più utile finirla quella galleria o richiuderla? Non serve uno scienziato". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Campli, in provincia di Teramo, parlando del progetto Tav. ? Stessi concetti ribaditi in un'intervista rilasciata ...

Tav - Salvini boccia Di Maio : 'Grandi opere - nessuno stop. Piano Marshall per il rilancio' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Tav - Salvini boccia Di Maio : «Grandi opere - nessuno stop. Piano Marshall per il rilancio» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Tav - Matteo Salvini gela i 5S : “Nessuno stop - faremo Piano Marshall sulle opere pubbliche” : Secondo il ministro degli Interni Matteo Salvini "si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". E lancia "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche".Continua a leggere

Tav - Salvini è docile. Di Maio provoca - Di Battista lo insulta ma lui zitto. "Alla fine..." - il suo piano : Il dubbio su Matteo Salvini è uno solo: come mai mentre Luigi Di Maio provoca e Alessandro Di Battista lo insulta senza mezzi termini, il leader della Lega sulla Tav appare tranquillo, quasi noncurante? La risposta la fornisce il vicepremier stesso, dall'Abruzzo dov'è impegnato nel tour elettorale p

Tav - Salvini ribadisce : "Nessuno stop - si va avanti" : Matteo Salvini non ha nessuna intenzione di cedere sulla Tav Torino-Lione. La sua linea era chiara fin dal principio e nelle ultime ore, dopo la visita al cantiere di Chiomonte (TO), il Ministro dell'Interno ne è ancora più convinto, al punto da aver replicato in modo tutt'altro che pacato alle resistenze del Movimento 5 Stelle, che invece continua a dirsi totalmente contrario all'opera.Dopo gli scontri a distanza della giornata di ieri, oggi ...