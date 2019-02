Slittino | l' azzurra Sandra Robatscher trionfa ad Altenberg

Slittino : cdm - vince azzurra Robatscher : Merito di Sandra Robatscher, alla prima vittoria in coppa del mondo sotto la fitta neve di Altenberg. L'azzurra, col pettorale numero 10, trova la manche perfetta, poi le condizioni della pista ...

Slittino – Un trionfo splendido e inatteso - Sandra Robatscher super ad Altenberg : primo successo in carriera per l’azzurra : L’azzurra trionfa nel singolo femminile sotto la fitta neve di Altenberg conquistando il suo primo successo in carriera La prima domenica di febbraio si apre con una sorpresa meravigliosa per lo sport italiano: arriva dallo Slittino artificiale e a regalarla è Sandra Robatscher che trionfa nel singolo femminile sotto la fitta neve di Altenberg conquistando il suo primo successo in carriera. L’azzurra partita con il pettorale ...

Slittino - Sandra Robatscher brilla ad Altenberg : l’azzurra al comando del singolo femminile : Robatscher, occasione d’oro: sotto la neve di Altenberg è al comando nel singolo femminile dopo la prima manche Occasione d’oro per Sandra Robatscher. Al termine della prima manche del singolo femminile ad Altenberg, l’azzurra è al comando con 90 millesimi di vantaggio sulla campionessa del mondo Natalie Geisenberger e 246 sulla russa Viktoriia Demchenko. La gara si è svolta sotto una fitta nevicata che ha penalizzato ...

Slittino pista naturale – Terza vittoria in tre gare per Evelin Lanthaler : show dell’azzurra a Mosca : Lanthaler non ha ostacoli: Terza vittoria in tre gare, domina anche a Mosca. Pinggera Terza, Gruber secondo tra gli uomini Evelin Lanthaler non conosce ostacoli e sulla difficilissima pista di Mosca conquista la Terza vittoria in tre gare di Coppa del mondo nel singolo femminile di Slittino naturale. L’altoatesina ha dominato entrambe le manche nella capitale russa finendo con 56 centesimi di vantaggio su Ekaterina Lavrenteva e ...

Slittino - splendida doppietta azzurra a Winterleiten : la coppia Pigneter-Clara in trionfo davanti ai fratelli Lambacher : A Winterleiten doppietta azzurra: Pigneter e Clara tornano padroni del doppio, secondi i fratelli Patrick e Matthias Lambacher Patrick Pigneter e Florian Clara tornano padroni del doppio nella Coppa del mondo di Slittino naturale. Nella seconda tappa stagionale, a Winterleiten, i due veterani azzurri trionfano davanti ai loro compagni di squadra, i fratelli Patrick e Matthias Lambacher, che nei campionati italiani di Funes disputati a fine ...

Slittino - Rieder e Rastner si confermano la migliore coppia azzurra a Königssee : vincono i tedeschi Eggert e Benecken : Ludwig Rieder e Rastner, bella rimonta nella seconda manche: a Königssee sono sesti nel doppio. Decimi Nagler/Malleier I campioni italiani Ludwig Rieder e Patrick Rastner si confermano la migliore coppia azzurra nella quinta tappa di Coppa del mondo di Slittino artificiale disputata a Königssee. I due veterani altoatesini si classificano sesti nella gara di doppio con 1″103 si ritardo dai tedeschi Eggert e Benecken grazie a ...

Slittino - doppietta azzurra nel singolo femminile a Kuehtai : Gruber vince tra gli uomini : Lanthaler-Pinggera, è subito doppietta nel singolo femminile di Kuehtai. Gruber a segno nel singolo maschile, Pigneter/Clara secondi nel doppio Parte con una doppietta azzurra la corsa alla Coppa del mondo femminile di Slittino naturale. Sulla pista austriaca di Kuehtai, Evelin Lanthaler (vincitrice della sfera di cristallo nel 2016 e 2018) ha preceduto Greta Pinggera (regina nel 2017) di 19 centesimi in quello che si preannuncia come un ...

Slittino - la Nazionale azzurra vola in America : in programma tre gare di Coppa del Mondo : Si parte per Whistler, venti giorni in Nord America per tre gare di Coppa del Mondo Archiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, la Nazionale di Slittino su pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce in America del Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tre ...