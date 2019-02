Napoli | sbaglia il bonifico e paga la multa 2 870 euro | da un anno in attesa di rimborso

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti

Ronaldo sbaglia - la Juventus no : tris al Chievo - il Napoli torna a -9 : Nella serata flop di Cristiano Ronaldo la scena se la prendono gli altri. Difficile chiamarli gregari, ma sono di fatto i vice Mandzukic, Pjanic e Bonucci a decidere il testa coda contro il Chievo e...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

Bersani : 'Sbagliai a lasciare che Napolitano si imponesse per il governo di Mario Monti' : Sono passati oramai otto anni da quel 16 novembre del 2011 quando a Palazzo Chigi si insediò il governo tecnico presieduto da Mario Monti e, a distanza di tempo, Pierluigi Bersani, allora segretario del PD, recita un vero e proprio 'mea culpa'. L'occasione per esprimere una forte critica a quello che accadde all'epoca sono state le parole espresse da Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, riguardo alle politiche di austerity ...

Napoli - formiche in ospedale. Grillo : "Chi sbaglia - pagherà" : Il nuovo caso di formiche su un paziente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo quello emerso nel novembre dello scorso anno e quello neanche un mese dopo, ha spinto il Ministro della Salute Giulia Grillo ad intervenire ancora una volta sulla malasanità in Italia, promettendo non soltanto di recarsi a Napoli e verificare di persona l'entità del problema, ma anche di punire chi verrà giudicato responsabile di questi casi.La ...

Cori razzisti - Salvini : "Il Napoli sbaglia se si ferma" : "Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di Cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti". Questa la replica a distanza del ministro dell'Interno Matteo Salvini al club azzurro, che aveva ribadito la linea dura. "Fa bene un campione come Seedorf a dire che se c'è un coro sbagliato, se ci sono fischi contro un bianco un nero un giallo un verde, la risposta non deve essere la chiusura ma ...

Napoli - ancora formiche in ospedale. La ministra Grillo : "Chi ha sbagliato pagherà" : Nuovo caso al San Giovanni Bosco. L'esponente del Governo: "Serve la nomina di un nuovo commissario per la sanità". M5S sui social: "De Luca dimettiti"

Inter-Napoli - hanno sbagliato tutti : 10 errori che avvelenano il calcio : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte». A noi piacerebbe avere un'altra risposta: ...