Napoli | 17enne in ospedale coi genitori | ' Io | aggredita da tre donne senza motivo'

Napoli - 17enne uccisa da un tumore : lutto a Quarto e Pozzuoli : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, che riguarda, ancora una volta purtroppo, una giovane ragazza di appena diciassette anni. La vittima è Lucia Noemi Florio, deceduta a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo, il tumore. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito InterNapoli.it, il suo improvviso decesso ha gettato nello sconforto ...

Napoli - il racconto choc : «Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici» : La morte l?ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti,...

Napoli - il racconto choc : 'Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici' : La morte l'ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti, troppo occupate a far ...

Napoli - 17enne lasciato morto davanti all'ingresso dell'ospedale : Un 17enne rom è stato lasciato senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Il corpo del giovane è stato lasciato all'esterno del pronto...

Napoli - 17enne lasciato morto davanti all'ingresso dell'ospedale : Un 17enne rom è stato lasciato senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Il corpo del giovane è stato lasciato all'esterno del pronto soccorso ieri sera intorno ...

Napoli - 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE/ Ultime notizie - giovane rom caduto durante un furto? : NAPOLI, 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE di Giugliano. Ultime notizie, il giovane di etnia rom vittima di una caduta durante un furto?

Napoli - 17enne rom lasciato senza vita davanti al pronto soccorso : Il corpo del giovane scaricato da una vettura davanti all'ospedale San Giuliano di Giuliano, nel Napoletano

Napoli - 17enne muore davanti a un ospedale : era stato lasciato lì da un'auto : Un diciassettenne rom è stato trovato morto davanti a un ospedale a Giugliano , in provincia di Napoli. Il giovane era stato lasciato da un'auto davanti al Pronto soccorso. La vettura si è poi ...

Napoli - 17enne muore davanti a un ospedale : era stato lasciato lì da un'auto : La vettura si era poi allontanata. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi, ma seguono in particolare la pista della caduta dalla'alto durante un tentativo di furto

Napoli - 17enne fa irruzione a scuola : tradito dall'iPhone in modalità 'torcia' : Gli agenti del commissariato Secondigliano hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 17 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso all'interno di una scuola. Su segnalazione ...