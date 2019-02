Mode AI Ultra Clarity su Honor View 20 | in rilascio 9 0 1 128

Per combattere la violenza ultras il Modello non è l'Inghilterra ma la Germania : Il terribile Boxing Day all’italiana ha riaperto ferite mai cicatrizzate su temi come la violenza negli stadi, il tifo razzista e l’estremismo ultras, per i quali da più parti oggi si chiede una risposta all’inglese. La soluzione, però, non può essere solo la mano dura che venne utilizzata in Gran B