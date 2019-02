Inter esce tra i fischi da San Siro | Bologna vince 1-0

Inter - la reazione di Lautaro : 'Errori che ti fanno crescere' : ROMA - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio . L'attaccante dell' Inter , protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, ...

Zaza : 'Con Belotti l'intesa può crescere solo giocando. I difensori dell'Inter sono delle...brande' : Simone Zaza ha parlato a Sky Sport al termine della sfida vinta dal Torino contro l'Inter : 'Penso che la forza e la cattiveria siano le nostre armi, e stasera abbiamo fatto un'ottima prestazione soprattutto sotto questo profilo. ...

Slay the Spire esce dall'Accesso Anticipato : l'Interessante rogue-like deck-builder è ora disponibile per PC : L'innovativo rogue-like deck-builder dungeon-crawler Slay the Spire di Mega Crit Games ha finalmente lasciato l'Early Access di Steam. Come riporta Gamingbolt, il gioco viene ufficialmente lanciato per PC dopo oltre tre anni di sviluppo. Lo sviluppatore ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha pubblicato un trailer per festeggiare l'evento.Slay the Spire è un titolo intrigante in cui i giocatori scelgono una classe - Ironclad, The Defect e ...

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Internet dipendenti : una famiglia pugliese non esce di casa per più di 2 anni «Hikikomori» : chi sono : Gli hikikomori del Salento sempre di fronte al computer. Il figlio 15enne non era più capace di camminare. Con il padre e la madre mangiava solo merendine

Sci di fondo - Francesco De Fabiani torna in gara a Otepaa. L’obiettivo è crescere anche nelle gare con partenza ad Intervalli : C’è sempre una prima volta. Per Francesco De Fabiani quella di domenica sarà la prima volta in una gara distance sul tracciato di Otepaa e l’azzurro è chiamato ad una conferma di quanto ha saputo mostrare nelle gare in tecnica classica del Tour de Ski a Oberstdorf prima e in Val di Fiemme poi. De Fabiani, assieme a Pellegrino, è chiamato a sfatare il tabu podio sulla neve estone per l’Italia nell’ultimo decennio. Se il ...

Italia : cresce fatturato - ma calano ordini. Pesa domanda Interna : A novembre, l' Istat stima che il fatturato dell'industria aumenti leggermente in termini congiunturali, +0,1%,, dopo la flessione dello 0,5% del mese precedente; nella media degli ultimi tre mesi, l'...

Dopo giorni di indiscrezioni l'Inter esce allo scoperto e va all'assalto di un talento argentino : La Gazzetta dello Sport parla dell'Interesse dell'Inter verso Rodrigo De Paul e spiega come i nerazzurri siano pronti a chiudere la trattativa con l'Udinese, lasciando il calciatore in Friuli fino a giugno. 'Dopo ...

Inter-Milan - è corsa a due per Rodrigo De Paul : l’argentino esce allo scoperto riguardo il proprio futuro : Il giocatore dell Udinese ha parlato dell’interessamento di Inter e Milan nei suoi confronti, esprimendo il proprio punto di vista Il futuro di Rodrigo De Paul si conoscerà in estate, il talento argentino infatti ha deciso di procrastinare alla prossima finestra estiva qualsiasi decisione circa la sua prossima squadra. Paola Garbuio/LaPresse Intervistato da Radio La Red, il giocatore dell’Udinese ha confermato di voler chiudere ...

La spesa per Interessi cresce di 1 - 7 mld - pressione fiscale al 40 - 4% : Nel terzo trimestre 2018, ricorda l’Istituto di statistica, lo spread BTp-Bund già registrava un significativo aumento...

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

Inchiesta Rigopiano : fratello vittima - non mi fido D'Angelo - vediamo che esce fuori da Interrogatori : Pescara - "La prossima settimana ci saranno questi nuovi interrogatori, fra cui quello dell'ex prefetto Francesco Provolo. Vedremo cosa uscirà fuori, cosa emergerà e cosa dichiarerà, ma io non sono più fiducioso né nello Stato e né in nessuno. Posso ringraziare solo carabinieri E forestali e chi sta portando avanti le indagini. Per il resto non ho più fiducia in nessuno". Lo ha detto Francesco ...