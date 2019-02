Il nuovo libro di Verdone | quando la vita è come un film

'La grande ignoranza' - esce il nuovo libro di Irene Tinagli : E che non manca di valutare i fattori esterni che sulla politica hanno inevitabile effetto, come l'evoluzione dei mass media o l'ondata di anti-intellettualismo che dilaga in Europa e nel mondo. Il ...

Obsolescente nuovo libro Trapanese : Nel nuovo libro affronta il tema dell'obsolescenza programmata che - si spiega nella presentazione - "è diventata una discutibile scienza con i suoi esperti". Uno di questi, il numero uno al mondo, è ...

Obsolescente nuovo libro di Giancarlo Trapanese : Nel nuovo libro affronta il tema dell'obsolescenza programmata che - si spiega nella presentazione - "è diventata una discutibile scienza con i suoi esperti". Uno di questi, il numero uno al mondo, è ...

Arriva il libro "The Mister" il nuovo cinquanta sfumature di grigio : Sono passati quasi otto anni da quando la scrittrice EL James ha pubblicato la trilogia di '50 sfumature', ha visto esplodere il suo successo, dato alle stampe altri due libri e tre film. Ora però la ...

'Bianco Letale' - confermata l’uscita italiana del nuovo libro di Robert Galbraith : Robert Galbraith è lo pseudonimo della scrittrice J. K. Rowling, meglio nota per la saga del maghetto Harry Potter. L’autrice volle fingersi un autore emergente per avere un riscontro dalla critica, senza che fosse influenzata dai suoi lavori precedenti. Il libro ebbe un discreto successo ma quando il New York Times rivelò la vera identità dietro Robert, il romanzo divenne un successo mondiale. Nonostante sia ormai nota a tutti la sua vera ...

Bianco Letale - torna Cormoran Strike nel nuovo libro di Robert Galbraith – J. K. Rowling : Mezzo svenuto davanti all’altare dove la sua assistente Robin si stava per sposare Cormoran Strike era crollato dopo aver risolto uno dei casi più difficili ed emotivamente faticosi della sua vita, per scoprire cosa è succede a questo punto non resta che leggere il nuovo volume della serie scritta da Robert Galbraith ossia l’amata J. K. Rowling, dal titolo Bianco Letale. Il nuovo volume firmato con un pseudonimo dalla stessa autrice ...

Arriva il nuovo libro di J.K. Rowling : Dopo tanta attesa esce finalmente il 4 febbraio "Bianco Letale" il quarto libro della serie incentrata sull"investigatore privato Cormoran Strike. Per chi non conoscesse l"autore che è Robert Galbraith, avrà una grande sorpresa, perché altro non è che lo pseudonimo di J.K. Rowling "la mamma" di Harry Potter.Già dai libri del maghetto, si era potuta notare la sua predisposizione al mistero, all"intrigo tanto da far diventare la saga la più letta ...

Templari - esce il nuovo libro del Gran Priore Domizio Cipriani : Presso il Principato di Monaco è stato presentato il nuovo libro sui Templari del Gran Priore Domizio Cipriani, per risvegliare ed unire le coscienze e diffondere una filosofia spirituale applicabile alla vita di tutti i giorni. Il ricavato andrà in beneficenza per aiutare i bambini nel mondo con l’Amade Mondiale. Principato di Monaco, 21 gennaio [...]

Letture da star - applausi e brindisi per il nuovo libro di Anton Emilio Krogh : È un viaggio tra Napoli, Cuba e Mykonos, all'insegna di amori, emozioni e sentimenti, quello raccontato nel libro 'Non si può fermare l'estate' di Anton Emilio Krogh, pubblicato da Mursia, presentato ...

Achille Lauro presenta il nuovo libro 'Sono io Amleto' : Dal 15 gennaio, infatti, è disponibile in tutte le librerie Sono Io Amleto, edito da Rizzoli, un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di Achille Lauro, un libro che apre ...

Fabrizio Corona a Belen - la confessione nel nuovo libro : «Torna da me - io ti amo ancora» : Fabrizio Corona ama ancora Belen. Almeno così sostiene nel nuovo libro di cui Chi pubblica in anteprima le anticipazioni. «Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che...

Achille Lauro e tutte le sfide del 2019 : dal nuovo disco al suo libro. Senza scordare Sanremo 2019 : E' il grande momento di Achille Lauro . In pochi anni è passato da un'adolescenza complicata, tra eccessi e disagi familiari, facendo il salto dai garage adibiti a studio della periferia romana ai ...

Fabrizio Corona a Belen - la confessione nel nuovo libro : «Torna da me - io ti amo ancora» : Fabrizio Corona ama ancora Belen. Almeno così sostiene nel nuovo libro di cui Chi pubblica in anteprima le anticipazioni. «Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che...

Matteo Renzi - il nuovo libro scatena il caos nel Pd : nessuno capisce cosa abbia scritto : il caso rignano Su Giachetti, invece, si è posizionato il mondo dei turbo-Renziani. Più cresce, più caleranno gli altri due e si andrà verso un risultato 'senza vincitori'. L' ex premier ha sempre ...