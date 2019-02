Il muro tra Usa e Messico mette in pericolo le farfalle

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi - sabato 2 febbraio 2019 : i numeri vincenti. Il jackpot supera il muro dei 100 milioni : Ricordiamo che per la sestina del SuperenaLotto il jackpot supera il muro dei 100 milioni arrivando a 100 milioni e 800 mila euro, uno dei più alti al mondo. Lotto, LE RUOTE BARI 42 90 03 41 49 ...

Spalletti al muro - tradito dal suo pupillo Nainggolan : Spalletti al muro, tradito da Nainggolan l’allenatore nerazzurro è fuori da questa Coppa Italia folle ma emozionante.Dopo Juve e Napoli tocca all’Inter uscire, meritatamente come le altre due, anche se all’ultimo rigore e dopo 125’ minuti incredibili. Non poteva che essere così anche quest’ultimo quarto di finale.Sempre nel nome del centravanti: non c’è Piatek a San Siro con le sue prodezze, ma i due «9», Immobile e Icardi, protagonisti ...

Alzarono il muro anti-migranti : arrestati tre militanti di destra : Prima indagati, poi le manette. Avevano costruito una simbolica barriera anti migranti al confine tra Francia e Italia. Sulle Alpi, i militanti di Generazione identitaria si schierarono dietro una rete stradale al grido "no way, tornate a casa vostra" rivolto agli immigrati. Un gesto politico, simbolico, ma che ha portato all'arresto di tre esponenti francesi della formazione di destra.L'annuncio arriva sui social di GI. I militanti finiti in ...

Australian Open - finale senza storia : il “muro” Djokovic va in Paradiso - massacrato Rafa Nadal! : Australian Open, il dominio di Novak Djokovic è stato totale quest’oggi nella finale senza storia contro Rafa Nadal Australian Open, è stato un massacro. La finale maschile è stata sorprendentemente senza storia, nonostante di fronte si trovassero due campioni che ci hanno abituati spesso e volentieri a lotte incredibili, a volte anche sopra le 4 ore di gioco. Oggi, tra Nadal e Djokovic, non c’è stata praticamente mai partita, ...

Davanti al pullman che trasferiva i migranti. Parla Rossella muroni : Roma. Rossella Muroni è la Parlamentare di LeU che due giorni fa ha fermato uno dei pullman comparsi Davanti al Cara di Castelnuovo di Porto (pullman su cui salivano i migranti destinati ad altri luoghi per effetto del decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini). Chiusura entr

L’Isola dei Famosi 2019 conquista tutti tra il trash - le nudità di Francesca Cipriani e Taylor Mega con le spalle al muro : Ottimo esordio per L'Isola dei Famosi 2019 che in "sole" 4 ore di diretta, o poco meno, spazza via tre mesi di noioso Grande Fratello Vip 3. Alessia Marcuzzi aveva ribadito il fatto che sono i concorrenti a decretare il successo di un reality e così è stato. Tanta carne al fuoco per questa prima serata della nuova edizione che davvero promette di essere spettacolare sotto ogni punto di vista. Tutto quello che un programma di intrattenimento ...

Ischia : crolla muro a Casamicciola e travolge automobile : Ancora danni in Campania a causa del maltempo, con piogge e temporali che da stamattina stanno colpendo gran parte della regione. Sull'isola di Ischia, nella località di Casamicciola, si è...

Forte maltempo a Ischia : crolla muro a Casamicciola e travolge auto : Pioggia e maltempo a Ischia che hanno causato diversi danni. E’ stato probabilmente il maltempo con gli effetti delle forti piogge delle ultime ore che ha determinato infatti il crollo di un muro di cinta di un’abitazione in zona “San Pasquale” a Casamicciola (Ischia) e che ha investito un’auto in sosta. Il proprietario non si trovava all’interno dell’abitacolo ma nelle vicinanze del terrapieno crollato. ...

A Castelnuovo muroni blocca bus : no a trasferimento senza motivazioni chiare : Roma – La deputata Rossella Muroni di Leu – Sinistra Italiana ha bloccato la partenza di un bus che trasferiva migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto. “Il pullman del #cara di #Castelnuovodiporto deve rientrare nei cancelli perche’ @RossellaMuroni non li ha lasciati passare. Non si muovera’ finche’ non saranno chiare motivazioni e destinazioni. Stima e orgoglio. La Politica e’ una cosa seria, e alle ...

Samsung mostra al pubblico la nuova impressionante TV da 219 pollici : si chiama "il muro" : Ecco come funziona Al WMC 2016 spazio alla tecnologia per bambini ed animali domestici Display trasparenti, a specchio e informativi dal mondo Samsung Con la batteria di Huawei gli smartphone si ...

Costiera - camion si schianta nel muro : conducente illeso - traffico in tilt : VICO EQUENSE - Paura sulla statale 145 Sorrentina, dove un camion ha impattato il muro che delimita la carreggiata all'altezza di Montechiaro, nel territorio di Vico Equense. Stando alle prime ...

Come si supera il muro contro muro sulla Tav? La strada maestra è il referendum : Ci sono due idee opposte, che sono rappresentate nel paese, nella comunità piemontese, nel mondo politico e nello stesso governo. So benissimo che la nostra è una democrazia rappresentativa, ma so ...

Tragedia in Campania : auto finisce contro un muro - perde la vita un ventitreenne : Tragedia nella notte tra il 10 e l'11 gennaio a Campoli del Monte Taburno, nel beneventano: auto sbanda e impatta violentemente contro un muro. A perdere la vita è stato Eugenio Caserta, un giovane residente a Tocco Caudio, appena ventitreenne. Il tremendo incidente Il ragazzo si trovava a bordo di una Fiat Punto di colore blu guidata dal suo amico Giuseppe, che quella sera non avrebbe dovuto mettersi al volante, perché sotto effetto di alcol e ...

Icardi - il rinnovo è in salita : un muro tra l'Inter e Wanda : L'atteso primo incontro tra Beppe Marotta e Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi sarà all'inizio della prossima settimana. Ma la strada sembra sempre più in salita. l'Inter si ...