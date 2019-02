Brexit | ormai lo scontro è sul confine irlandese E l’esito potrebbe essere scioccante

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Dopo due anni di frenetici negoziati e infiniti scontri nel Parlamento britannico e a Bruxelles, èchiaro che il vero ostacolo all’accordo sullaè il futuro deltra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Il primo fa parte del Regno Unito, il secondo è membro dell’Unione europea. Tecnicamente parlando, questo è l’unicoche Londra condividerà con Bruxelles.Secondo il progetto di accordo di uscita dall’Ue del novembre 2018, ilrimarrà aperto a prescindere dal risultato dei futuri negoziati sulle relazioni tra il Regno Unito e l’Unione europea. Nel gergoquesto punto è noto come il “backstop”. Ma per avere quest’assicurazione politica, il Parlamento britannico deve ratificare l’accordo per intero. In altre parole, untra il Nord e il Sud dell’Irlanda...