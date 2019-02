Assiom Forex - Visco : prospettive dell’economia peggiorate - gravano rischi al ribasso : L'ultimo trimestre ha visto una contrazione dell'economia dello 0,2% determinando così una fase di recessione tecnica in base a da due periodi consecutivi di calo nella seconda metà del 2018. Imprese e sindacati chiedono al governo immediate contromisure. Secondo il Governatore della Banca d’Italia «per assicurare un effettivo sostegno all'attività economica, la politica di bilancio deve preservare la fiducia nel percorso di ...

Ignazio Visco - governatore di Bankitalia : "Le prospettive dell'economia italiana sono peggiorate" : "Le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". Lo afferma il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo discorso al 25mo congresso Assiom Forex.Tra i fattori nazionali, Visco cita "In primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che ...