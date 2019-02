Scorta tolta a Sandro Ruotolo | Morra Antimafia | “Va difeso | io sto con lui” La Fnsi al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) Solidarietà, vicinanza, supporto. Il mondo del giornalismo e anche la politica interviene sul caso della revoca dellaal giornalista.”Ho sentito poco fa. Inutile dire che ha tutta la mia stima ed apprezzamento per il suo lavoro di giornalista impegnato da decenni contro le mafie. Per il suo impegno è stato minacciato, perché sta sul campo e racconta il reale, senza giri di parole” scrive su Facebook Nicola– senatore M5s e presidente della commissione bicamerale– Si devono proteggere i giornalisti esposti.è uno di questi. Nel rispetto del lavoro delle istituzioni preposte, io sto con”.Si sono mossi anche la Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania. In una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte si chiede di rivedere la ...