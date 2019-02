Oggi i funerali del bimbo ucciso dal patrigno Tony Sessoubti Badre

Napoli. Bimbo ucciso - Oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.

Gorlago - è il giorno del dolore : Oggi i funerali di Stefania Crotti : oggi a Gorlago (Bergamo) è il giorno del dolore. Il paese si fermerà e darà l'ultimo addio alla 'sua' Stefania, l'impiegata 42enne uccisa lo scorso 17 gennaio da Chiara Alessandri, 44 anni, ex amante di suo marito Stefano. Un delitto atroce, che ha sconvolto l'intera comunità e ancora presenta alcuni punti oscuri. L'imputata, infatti, ha sempre ribadito che la donna è morta in seguito ad una colluttazione, ma il suo racconto pare non trovare ...

Spagna - Oggi i funerali di Julen : il bimbo è morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo - 3 giorni di lutto a Malaga : Spagna in lutto in seguito al ritrovamento del piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo per oltre 70 metri il 13 gennaio e recuperato senza vita nella notte tra venerdì e sabato. I funerali saranno celebrati oggi al cimitero di Malaga. Nella città spagnola sono stati proclamati tre giorni di lutto. La bara del bimbo è stata trasferita ieri sera nel cimitero di El Palo dopo l’autopsia. L’esame ha evidenziato che Julen è ...

Julen - l’autopsia sul corpo del bimbo : «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto

Sardegna - Oggi i funerali di Diego : ancora dubbi sulla morte - forse un suicidio : Saranno celebrati oggi, alle 15, nella parrocchia di Sant’Agostino, ad Alà dei Sardi, i funerali di Diego Baltolu. Il giovane di 19 anni, trovato privo di vita nella notte tra venerdì e sabato, di fronte alla casa della fidanzata, a Buddusò. Una morte che, almeno per ora, è ancora avvolta nel mistero. Gli investigatori dei Carabinieri infatti stanno ancora effettuando indagini a 360 gradi, per cercare di capire quello che apparentemente ...

La Polonia dice addio a sindaco di Danzica - Oggi i funerali : Danzica, Polonia,, 19 gen., askanews, - La Polonia dice oggi addio al sindaco di Danzica assassinato, chiedendosi ancora se l'istigazione all'odio in politica possa aver influenzato il suo killer, in apparenza uno squilibrato. Nella Basilica di Nostra Signora, il più grande edificio religioso in mattoni d'Europa, costruito tra il quattordicesimo e ...

Oggi a Modica i funerali di Gianni Gibaldi : Si terranno Oggi pomeriggio i funerali di Gianni Gibaldi, presidente della scuola di calcio Azzurra Modica, morto a 68 anni. Lutto nel mondo calcio

Addio Lucia - la Terra dei Fuochi miete un'altra vittima : Oggi i funerali della 17enne : Quarto e Pozzuoli in lacrime per la prematura scomparsa di Noemi Lucia Florio: la diciassettenne lottava da tempo contro un brutto male, ma non è riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. Appena qualche giorno fa, e più esattamente il 4 gennaio, la giovane ha esalato il suo ultimo respiro al termine di un lungo calvario, durato circa un anno. Il ritratto di Lucia Noemi Lucia, o più semplicemente 'Lucia', come amava farsi chiamare dalla ...

Mamma suicida nel Tevere - palloncini bianchi sul ponte : Oggi i funerali di Pina Orlando : Si svolgono oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone, in Molise, i funerali di GiusepPina Orlando, la Mamma di 38 anni che giovedì scorso intorno alle 6 si è...

I funerali di Antonio Megalizzi Oggi nel Duomo di Trento : Profondamente ferita, la comunità di Trento si è raccolta oggi, giovedì 20 dicembre 2018, nella suggestiva cornice del Duomo, per dare l'ultimo saluto a un giovane giornalista trentino di belle speranze, Antonio Megalizzi, di 29 anni. Ieri sul palazzo Pretorio è stata proiettata una vignetta di Biani in sua memoria, molto apprezzata. Il giorno dell'arrivo in città della salma di Antonio è caduta su Trento la prima neve. La cerimonia è stata ...