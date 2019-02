Atletica | World Indoor Tour 2019 | Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe | Giulia Pennella

oasport

: #atletica Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26 all'esordio stagionale, giungendo quarto in Germania. - OA_Sport : #atletica Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26 all'esordio stagionale, giungendo quarto in Germania. - OA_Sport : #atletica Domani il World Indoor Tour a Karlsruhe, Gianmarco Tamberi torna in gara! Tanti big in Germania, ecco cos… - fabertweet : RT @MuseoSportMdS: Gianmarco #Tamberi è pronto a debuttare sabato #2febbraio nello IAAF World Indoor Tour, il massimo circuito di gare al c… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ildileggera ha fatto tappa a(Germania), secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e desideroso di ripartire da buone misure.Il marchigiano, reduce da un lungo raduno in Sudafrica, ha concluso la sua prova con la misura di 2.26 in quarta posizione. La gara del nostro portacolori è stata senza problemi a 2.13, 2.18 e 2.22, tutte superate al primo tentativo e con margine. A quota 2.26, però,ha incontrato le prime difficoltà e la quota è stata varcata all’ultima prova. Gimbo ha cercato i 2.29 ottenendo due nulli, prima di ...