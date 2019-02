Reselling | arriva in Italia StockX

gqitalia

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Immagina se potessi vendere e comprare i tuoi capi d'abbigliamento come se fossero azioni di borsa: meno sono richiesti e più riusciresti a risparmiare sul costo finale. È questa l'idea con cui è nato, il primo mercato azionario al mondo per beni di consumo ad alta richiesta come sneaker, capi e accessori di streetwear, orologi e borse firmate. Il sito, fondato a Detroit nel 2016 dallo startupper Josh Luber e da Dan Gilbert - patron dei Cleveland Cavaliers di NBA - vanta oggi più di 8 milioni di utenti unici al mese con un giro di affari di quasi 2 milioni di dollari ogni giorno ed è pronto a fare il suo debutto ufficiale inA ottobre 2018 la piattaforma ha aperto il primo Authentication Centre europeo a Londra e punta ora ad aprirsi a tutto il continente, offrendo a tutti i consumatori in Europa l’accesso a una vasta gamma di prodotti altrimenti difficili da ...