affaritaliani

: Dazi, Xi apre e scrive a Trump. Trattative verso l'intesa finale - Affaritaliani : Dazi, Xi apre e scrive a Trump. Trattative verso l'intesa finale - Affaritaliani : Dazi, Xi apre e scrive a Trump Trattative verso l'intesa finale - ClusterMech : Un accordo tra UE e Giappone abbatte i dazi e apre grandi potenzialità soprattutto per le PMI. Cluster Mech è prese… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena chiusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". Lo riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito dette. Seguendo "l'importante consenso" raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Donaldin Argentina, le delegazioni hanno discusso temi quali squilibrio commerciale, trasferimento di tecnologia, protezione della proprieta' intellettuale, barriere non tariffarie, servizi, agricoltura e meccanismi di verifica, cosi' come di altre questioni di particolare preoccupazione della parte cinese. La due giorni di colloqui a Washington, iniziata mercoledi' mattina, e' stata ...