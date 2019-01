Più di un terzo della nostra vita lo passiamo collegati in rete | secondo un recente studio

Pensioni - 290 mila uscite in Più : un terzo sono dipendenti statali : ROMA La spesa per nuove Pensioni tocca il picco nel 2021, oltre quota 9 miliardi, e poi si riduce progressivamente nel tempo, pur continuando a incidere in modo significativo sul bilancio pubblico. ...

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira Più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

Ultimo : "Non sono mai sceso a compromessi. Vasco? Il Più grande. Non il secondo o il terzo : il numero 1" : "Ogni traguardo ne nasconde sempre un altro, ma bisogna sognare in grande per avere lo stimolo necessario a raggiungerlo". Niccolò Morroni, in arte Ultimo, è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo dell'anno scorso, e punta a fare il bis nella categoria Big con il singolo I tuoi particolari. A La Nazione ha raccontato le sue sensazioni sul festival e sull'uscita del suo nuovo album - Colpa delle favole - che ...

NBA - Steph Curry sempre Più nella storia : sale al terzo posto per triple segnate dietro Ray Allen e Reggie Miller : ... Curry su Twitter ha ricevuto i complimenti del quarto in classifica, Jason Terry: "Un saluto a Steph Curry: continua a benedire il mondo con il tuo talento. #terzoogniepoca" ha scritto il Jet, che ...

Buon 2019? Non per l'Italia : siamo il terzo Paese Più pessimista al mondo : siamo il terzo Paese più pessimista al mondo. Ebbene sì: l'Italia sale sul podio delle Nazioni meno propense a fare pensieri positivi sul futuro e sul 2019. Gli italiani che hanno risposto di aspettarsi un anno peggiore sono al terzo posto globale, con un meno 40%, preceduti da Giordania e Libano e seguiti da Corea del Sud e Hong Kong. Questo quanto emerso dai risultati della 42esima edizione del sondaggio mondiale di fine anno ...

Michelle donna Più ammirata d'America - Hillary scalzata dopo 17 anni sul trono. Melania al terzo posto : Il sondaggio non va letto troppo in chiave politica, poiché in genere riflette la simpatia umana che la gente prova per questi individui. La ex coppia presidenziale su questo fronte è sicuramente più ...

Ciclismo - quanto guadagnano i corridori? Gli stipendi e la classifica dei Più pagati. Froome il Più ricco - terzo Vincenzo Nibali : Anche il mondo del Ciclismo propone stipendi milionari per gli atleti più forti del mondo. Se si considera il monte ingaggi complessivo di questo sport, c’è ancora una distanza enorme da quello del calcio o ad esempio dagli sport di punta statunitensi, ma concentrandosi sui corridori più importanti del circuito WorldTour, allora gli stipendi sono molti elevati, con cifre da capogiro. Andiamo quindi a scoprire quanto guadagnano i migliori ...

Dalle imprese al terzo settore - chi pagherà i 9 miliardi di tasse in Più : Ci saranno la flat tax per le partite Iva, gli sgravi Ires per le imprese che reinvestono gli utili, gli sconti sulla deducibilità Imu dei capannoni. Nel 2019, però, ci saranno anche un bel po' di ...

Carcinoma della prostata : terzo tumore Più diffuso in Sicilia : In Sicilia 21.000 uomini convivono con un tumore della prostata, oltre 2.400 le nuove diagnosi ogni anno. All’Ospedale di Palermo un team d'eccezione

Nubi Più dense per Italia : Pil 2019 visto ben sotto 1% dopo calo in terzo trimestre : Nel terzo trimestre l'economia Italiana ha registrato un calo rispetto ai tre mesi precedenti, una battuta d'arresto che ha riflessi negativi sulla conclusione del 2018 e sulle prospettive per il prossimo anno. Gli ...