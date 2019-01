Influenza | più di 700mila italiani a letto negli ultimi giorni | quando è previsto il picco

Influenza - esperto : famiglie più colpite - “rispecchia la copertura vaccinale” : Influenza e sindromi paraInfluenzali stanno colpendo in questi giorni principalmente le famiglie: bambini e genitori stanno affollando gli studi medici. La situazione, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università di Milano e responsabile scientifico di OsservatorioInfluenza.it, “rispecchia la copertura vaccinale. Gli over 65, che rappresentano la maggior quota delle ...

Basta battute - gli uomini con l’Influenza «soffrono» di più : ContagioArtromialgiaAstenia post influenzaleComplicanzeFebbreDunque sembrerebbe vero: gli uomini con l’influenza o il raffreddore soffrirebbero effettivamente più delle donne. Non si meriterebbero, insomma, gli sberleffi di mamme, compagne, mogli, fidanzate e amiche. Secondo l’indagine appena pubblicata in un’edizione speciale del British Medical Journal i maschi farebbero effettivamente esperienza di maggiori difficoltà a fronte di un virus che ...

Influenza - picco più vicino : 2 - 5 milioni di persone messe ko dal virus : Quest'anno il picco dell'Influenza si dovrebbe verificare alla fine del mese di gennaio. In particolare nella seconda settimana del mese di gennaio si è assistito a un aumento repentino dei casi di Influenza. Si tratta dei dati che emergono dall'ultimo bollettino Influnet pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità, relativo alla sorveglianza epidemiologica dell'Influenza. I dati Influnet sull'Influenza Nello specifico, stando agli ultimi dati ...

Gli uomini soffrono di più delle donne quando sono Influenzati : è vero - lo dice la scienza : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Gli uomini soffrono di più delle donne quando sono Influenzati? La scienza dice che è vero : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Influenza : se presa in gravidanza più rischi per il nascituro : Una ricerca dell’università della Florida, pubblicata su “Birth Defects Research”, ha rilevato che le donne colpite da Influenza durante la gravidanza incorrono in un maggior rischio di parto prematuro o di avere un bimbo con basso peso alla nascita. Secondo gli esperti i problemi riguardano i casi più gravi, in cui la donna viene ricoverata in terapia intensiva. Al centro dello studio i dati dell’epidemia di H1N1 del ...

Gli scimpanzé sono più evoluti dell’uomo? Ecco come l’istinto alla competizione ci Influenza rispetto ai nostri “parenti” : Si discute spesso sul fatto che il successo evolutivo dell’uomo sia radicato in capacità e motivazioni sociali specializzate che determinano decisioni razionali, cooperative e sociali. Una manifestazione dell’”ultra socialità” umana è la tendenza al confronto sociale. Mentre solitamente gli studi sul confronto sociale si concentrano sul comportamento cooperativo ed enfatizzano le preoccupazioni per l’uguaglianza e la correttezza, alcuni ...

Donne rassegnamoci : è vero che gli uomini soffrono più di noi quando hanno l’Influenza? : Basta con le prese in giro verso il sesso forte, perché è vero: loro soffrono più delle Donne quando stanno male. Quindi se per anni avete preso in giro il vostro compagno perché bastano due linee di febbre per farlo sentire a terra, dovrete ricredervi e prestare maggiore assistenza in caso di influenza. A dirlo non il classico maschilista pronto a portare punti alla sua squadra, ma la scienza vera e propria che conferma come l’influenza ...

Allarme Influenza in tutta Italia : aumentano i casi ma il picco più alto arriverà a fine gennaio : aumentano sempre di più i casi di influenza in Italia, da Nord a Sud: sono già circa un milione e mezzo gli Italiani colpiti, anche se il picco dovrebbe arrivare a gennaio. E’ quanto emerso dagli ultimi dati del bollettino Influnet diramato dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Il numero di casi stimati nell’ultima settimana considerata (quella dal 17 al 23 dicembre 2018) è di circa 225.000, per ...

Influenza - oltre un milione di casi : le più colpite Trento - Campania - Calabria e Sicilia : Secondo il bollettino InfluNet, il numero di casi di Influenza in Italia ha ormai superato il milione, con 206mila solo nell’ultima settimana. Fino a questo momento, spiegano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, l’andamento dell’epidemia sembra meno accentuato rispetto alla scorsa stagione: “Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto ...

