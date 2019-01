Ferrari F40 | l’esemplare unico del Gas Monkey Garage sarà messo all’asta FOTO

Ferrari F40 Breadvan Concept : magica fusione [FOTO] : Dal Giappone arriva l’originale lavoro realizzato dal designer ed artista Khyzyl Saleem Il designer ed artista giapponese Khyzyl Saleem, ha realizzato alcuni splendidi rendering che immortalano una Ferrari a dir poco stupefacente. Battezzato Ferrari F40 Breadvan , il lavoro del designer nipponico fonde in un’unica supercar la mitica Ferrari F40 con la la 250 GT Drogo (conosciuta anche come 250 SWB Breadvan ). La 250 Short Wheelbase Breadva ...

Ferrari F40 LM : l'esemplare più speciale verrà messo all'asta a Parigi : ... 'Vettel deve ancora fornire la sua versione migliore in Ferrari' Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da ...