Diabete | le novità in farmacia contro la glicemia alta

meteoweb.eu

: Nuovi dispositivi per l'autogestione del #diabete mellito, Dote ritorno al lavoro, allerta #neve e tanto altro! Sco… - RegLombardia : Nuovi dispositivi per l'autogestione del #diabete mellito, Dote ritorno al lavoro, allerta #neve e tanto altro! Sco… - AssicurazioniAt : 30 Grammi di Fibre al Giorno riducono i rischi di Infarto e Diabete -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Da domani, 1° febbraio 2019, i pazienti affetti dapotranno come sempre ritirare i presidi necessari per illlo della loro malattia in. Lo faranno usufruendo di una nuova gamma di prodotti (aghi, siringhe, lancette pungidito, strisce e glucometri) acquistati direttamente da Regione Lombardia per consentire l’erogazione uniforme dei dispositivi per l’autollo dellasu tutto il territorio regionale.La, nel rispetto del proprio ruolo di presidio sanitario del Sistema Sanitario regionale, metterà tutte le proprie risorse a disposizione dei pazienti per aiutarli in questa fase di transizione. Per esempio, per insegnare, anche ai pazienti più anziani, ad utilizzare i nuovi glucometri messi a disposizione dalla Regione, per illustrare i nuovi prodotti e per rispondere alle varie domande che arriveranno dai pazienti.“Le farmacie sono sempre a ...