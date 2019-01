Casamonica e Narcos | maxioperazione da film | sequestrate sette tonnellate di cocaina

Blastingnews

: Agenti infiltrati, la DEA ed un aereo civetta: così la Finanza ha smascherato i narcos Casamonica - pa__rm : Agenti infiltrati, la DEA ed un aereo civetta: così la Finanza ha smascherato i narcos Casamonica - gortombina : RT @FedeAngeli: Droga a Roma, blitz della Gdf: tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . 'Aveva contatti con Narcos' #avanticosi https://t.… - serogeid : Agenti infiltrati, la DEA ed un aereo civetta: così la Finanza ha smascherato i narcos Casamonica -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Piccole mafie crescono e autonomamente fanno affari con i cartelli colombiani della droga. Dopo le demolizioni al Quadraro, periferia est di Roma, come a Ciampino, e le recenti confische di beni ingenti, si torna a parlare del clan dei. In particolare di un esponente, Salvatore, 42 anni. In carcere dallo scorso luglio al regime del 416 bis per associazione mafiosa, è stato raggiunto da nuovo ordine di custodia cautelare al termine dell'operazione 'Brasile low cost' durata più di un anno, perché al vertice di un'organizzazione criminale collegata aisudamericani.Un'indagine da fiction con agenti sotto copertura sparpagliati in più paesi del mondo, condotta dalla Finanza e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, ha portato all'arresto oltre che di Salvatoredi quattro persone, e portato al sequestro didi...