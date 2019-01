Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale era dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso la seduta della giunta per le immunità del Senato chiamata a esaminare la domanda di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini sul caso della nave Diciotti durante la riunione presidente Maurizio Gasparri è svolta la sua relazione ha proposto di dare 7 giorni di tempo ...

Brexit - Ultime Notizie : Juncker ribadisce che l'accordo non sarà rinegoziato - Sky TG24 - : Per il presidente della Commissione europea il voto di Westminster di ieri, che ha dato mandato a Theresa May di tornare a trattare con l'Europa sul cosiddetto backstop irlandese, è irricevibile. Ma ...

Emiliano Sala - Ultime Notizie : trovati resti di un aereo su una spiaggia in Francia - Sky TG24 - : La Britain's Air Accidents Investigation Branch ha fatto sapere di aver rinvenuto un pezzo di un cuscino di un sedile vicino a Surtainville e un altro cuscino nella stessa zona. Entrambi, a un primo ...

Usa-Cina - Ultime Notizie : scontro su Huawei - commercio - Venezuela : Usa-Cina, ultime notizie: scontro su Huawei, commercio, Venezuela Tempismo perfetto. Il giorno precedente l’arrivo a Washington di Liu He, trai i principali negoziatori in Cina sui temi commerciali, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubbliche le motivazioni per la richiesta di estradizione di Meng Wangzhou. L’ex direttrice finanziaria di Huawei, accusata di aver violato le sanzioni americane verso l’Iran, è ...

Filippine - attentato in Moschea : 2 morti e diversi feriti/ Ultime Notizie - 'spettro' Isis dopo la strage nella : attentato contro Moschea nel sud delle Filippine, 3 giorni dopo strage nella Cattedrale di Jolo: nuova 'mano' dell'Isis? 2 morti e 4 feriti, Ultime notizie

Omicidio Cardito : il piccolo Giuseppe poteva salvarsi? Potrebbe essere morto dopo una lunga agonia - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sull'Omicidio di Cardito: il piccolo Giuseppe Potrebbe esser morto dopo una lunga agonia?