Leonardo Cenci è morto dopo una malattia | chi era Leo e cancro

Leonardo Cenci - morto a 46 anni il maratoneta che lottava contro il cancro. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere : È stato il primo italiano a correre per due volte la maratona di New York quando era già malato di cancro. Ma dopo sei anni di lotta contro la malattia Leonardo Cenci è morto a 46 anni a Perugia. Era ricoverato dal 24 dicembre. Con la sua forza era diventato simbolo della lotta alla malattia che, diceva, non doveva averla vinta sulla vita di tutti i giorni. Un “esempio civile” secondo Mattarella, che nel 2017 lo aveva insignito del ...

Addio a Leonardo Cenci - il maratoneta divenuto simbolo della lotta contro il tumore : E' morto all'ospedale di Perugia Leonardo Cenci, malato di tumore era impegnato da anni nel mondo del volontariato con la onlus 'Avanti tutta' che ha dato la notizia sul suo profilo Facebook.Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come "esempio civile" per il suo impegno nello sport". Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona di New York con la malattia in atto. Dopo il suo ricovero ...

Morto Leonardo Cenci - il maratoneta che lottava contro il tumore : ROMA - E' Morto Leonardo Cenci. Il 'maratoneta' che corse la maratona di New York malato di tumore. Era il suo modo per testimoniare al mondo che la malattia non deve averla vinta sulla vita di tutti i giorni e fino all'ultimo minuto ha testimoniato questa sua ferma convinzione. Cenci, 46 anni, era il il presidente dell'Associazione ...

