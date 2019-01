L' audio choc di Igor il russo | Li ho uccisi | dovevo sdraiarli

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Norbert Feher, aliasil, parla in video conferenza dalla Spagna durante il processo con rito abbreviato che si sta celebrando a Bologna. Dal carcere spagnolo in cui è detenuto per tre omicidi,ilspiega perché ha ucciso le sue vittime: "Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui esdraiare tutti e due".Come ricorda Il Corriere della Sera, mentre in Spagna è condannato per tre omicidi, "il processo italiano riguarda invece gli omicidi di Valerio Verri, la guardia ecologica che lui dice di aver scambiato per un poliziotto e Davide Fabbri il barista affrontato durante una rapina a Budrio. I figli di Verri lo ascoltano mentre lui dice che di aver premuto il grilletto perché 'sdraiare tutti e due'".Verri si trovava insieme a Ravaglia, rimasto ...