Huawei Mate 20 Pro completa una sinfonia vecchia di due secoli | Huawei Mate 30 userà la

Tutto vero per Huawei Mate 9 : diffusione EMUI 9 scattata in Cina il 28 gennaio : Ci sono alcune importanti precisazioni che, oggi 28 gennaio, devono essere condivise per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9 e Android a bordo di un device come il cosiddetto Huawei Mate 9. Dopo le prime segnalazioni isolatissime giunte a fine dicembre persino qui in Italia, da parte di pochi eletti che hanno avuto la possibilità e la fortuna di installare subito il pacchetto software (per ...

Al 26 gennaio super offerte Amazon su Huawei Mate 20 - P20 Pro e Honor 10 : Oggi 26 gennaio avete deciso che non vi alzerete dalla sedia prima di aver concluso un affare? Come spesso succede, potrebbe correre Amazon in vostro aiuto, viste le offerte del giorno, che puntano su Huawei Mate 20, P20 Pro e Honor 10. Trattasi di tre top di gamma, ognuno caratterizzato da proprie particolarità. Apriamo le danze proprio con Huawei Mate 20, disponibile al prezzo di 587.41 euro nella versione 'West European' DualSIM Black con ...

Perfette le macro su Huawei Mate 20 con aggiornamento 183 : come migliorano gli scatti : Il Huawei Mate 20 riceve un nuovo aggiornamento migliorativo, più che gradito, visto che migliora la qualità delle macro ossia degli scatti ottenuti a distanza ravvicinata come nel caso di un fermo immagine ad un fiore o un oggetto qualsiasi in natura oppure no. Nella giornata di ieri, avevamo parlato dello stesso identico adeguamento software destinato al modello Huawei Mate 20 Pro. A distanza di circa 24 ore, la distribuzione giunge anche per ...

Super Huawei Mate 20 Pro : patch di gennaio e nuova modalità fotocamera : Non possiamo che definirlo Super Huawei Mate 20 Pro l'ultimo top di gamma del colosso cinese, che vede migliorato ulteriormente il proprio comparto fotografico (già da prima eccellente). Per questo nuovo salto in avanti c'è da ringraziare l'aggiornamento alla versione EMUI 9.0.0.183, dal peso di 346MB. Il pacchetto, che si occupa anche di innestare a bordo del software le patch di sicurezza di gennaio 2019 (le più recenti ad oggi disponibili, ...

Spiazza tutti Huawei Mate 10 Pro TIM : già il 23 gennaio con EMUI 9 in Italia : Prima del previsto, qui in Italia, l'aggiornamento con cui è possibile toccare con mano EMUI 9 e Android Pie a bordo di un Huawei Mate 10 Pro TIM. Alcuni giorni fa vi avevamo riportato alcuni riscontri da parte della compagnia telefonica, che su Twitter aveva anticipato il rilascio dell'upgrade entro la fine di gennaio come probabilmente ricorderete tramite il nostro report. Ebbene, al contrario di quanto riscontrato in altre circostanze, ...

Rinnovato fuori tutto nel volantino Unieuro : sconto su Huawei Mate 20 - Samsung Galaxy S9 Plus e iPhone 6S : Il volantino Unieuro si rinnova con un nuovo fuori tutto, sempre nella sue Winter Edition. Le promozioni servite su un piatto d'argento partiranno questo venerdì 25 gennaio e termineranno il prossimo 15 febbraio. Per chi è in cerca di uno smartphone si tratterà dunque dell'occasione ideale per un acquisto utile per San Valentino magari: i device (in particolare) su cui vale la pena porre la propria attenzione sono il Huawei Mate 20, il Samsung ...

Inaspettati migliori smartphone per i selfie : Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro sprofondano : Quali sono i migliori smartphone per selfie, con una resa della fotocamera frontale eccellente per i nostri autoritratti o le foto tra amici? Possiamo equiparare le classifiche delle migliori fotocamere principali con quelle dei sensori presenti sopra il display? Certo che no e gli esperti DxOMark hanno dimostrato come tra le due componenti possa esserci un divario notevole. Solo qualche giorno fa, abbiamo segnalato come nell'olimpo dei ...

Al passo Huawei Mate10 Lite con la patch di gennaio : corposo aggiornamento ma senza sorpresa : Il Huawei Mate 10 Lite compie un nuovo deciso passo in avanti con l'ultimissimo aggiornamento pensato per il modello RNE-L21. Sto parlando del firmware siglato con build 339 la cui distribuzione è appena partita in Europa. Il pacchetto software, come pure riferito, possiede la patch di sicurezza riferita al mese corrente ma cerchiamo di anche di scovare al suo interno altre novità, se presenti. La prima diffusione dell'update è documentata ...

Almeno quattro novità per Huawei Mate 20 Lite con B137 : niente EMUI 9 - ma patch promossa : Ci apprestiamo a vivere settimane molto intense per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa attraverso un articolo "dedicato", infatti, in Cina è scattata ufficialmente la beta che tra non molto dovrebbe consentire a tutti di installare l'aggiornamento con la nuova interfaccia EMUI 9 e Android Pie. Stando Almeno agli standard del produttore asiatico. Insomma, ...

Spettacolari foto con Huawei Mate 20 Pro ma non superiori al P20 Pro : il giudizio DxOMark : C'è un giudizio definitivo sulle foto con Huawei Mate 20 Pro? Possono essere considerate migliori di quelle ottenute con il più "vecchio" Huawei P20 Pro? Si aspettava da tempo una valutazione finale dei due comparti fotografici e l'autorevole giudizio degli esperti è DxOMark è giunto proprio in queste ore, come comunicato sul relativo sito degli esperti. Il risultato è, per certi aspetti inatteso, in quanto ci si aspettava una concreta ...

Vigorose offerte Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 18 gennaio : Le offerte Amazon relative a Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite non si fanno attendere, e tornano puntuali anche nella giornata del 18 gennaio. Stiamo parlando di due device che non hanno bisogno di presentazioni, e che spopolano presso il pubblico per il rapporto qualità/prezzo che li caratterizza. Partiamo da Huawei P20 Lite, la versione più economica del top di gamma della serie P, che l'e-commerce di Jeff Bezos propone in offerta a 230 euro, ...

